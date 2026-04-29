Marcela Pagano justificó su ausencia en Diputados y apuntó contra Adorni: “Show mediático”

Resumen para apurados
- La diputada Marcela Pagano faltó este miércoles a la sesión en el Congreso para aportar pruebas contra Manuel Adorni ante la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
- Pagano tildó de 'show mediático' el informe del Jefe de Gabinete y denunció irregularidades patrimoniales en propiedades de Martínez y vínculos comerciales con productoras amigas.
- El accionar de la legisladora escala el conflicto político-judicial, buscando que el funcionario rinda cuentas ante los tribunales por el origen de sus bienes y fondos públicos.
La diputada nacional Marcela Pagano explicó este miércoles por qué decidió ausentarse de la sesión en la Cámara de Diputados en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó su informe de gestión y respondió cuestionamientos sobre su patrimonio y sus viajes.
A través de su cuenta de X, la legisladora sostuvo que optó por presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para “robustecer” la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el funcionario y calificó su exposición en el Congreso como un “show mediático y bochornoso”.
“Decidí no formar parte de un show mediático y bochornoso por parte del Gobierno y usar mi tiempo en algo más útil para los contribuyentes: aportar nuevas pruebas sobre la ‘ruta del dinero Adorni’ y me presenté también de manera espontánea como testigo, por qué yo misma he presenciado y he visto. Lo que conté en Comodoro Py no se contesta en un atril, se debe contestar en una indagatoria", sentenció Pagano.
En esa misma línea, la diputada enumeró una serie de interrogantes que, según afirmó, el jefe de Gabinete aún no respondió, vinculados a una propiedad que se le adjudica en Martínez, ubicada en la calle Vieytes 1283.
“¿A quién custodiaba la Policía Federal en ese inmueble? ¿Podés negar que en esa propiedad mantuviste reuniones off the record con editores de un importante diario argentino? ¿Por qué la custodia federal fue desmantelada justo después de que se radicó la denuncia penal? ¿Quién compró esa mansión, Manuel? Porque si la Policía Federal estaba ahí, era porque adentro había alguien que el Estado consideraba que tenía que proteger…te animas a decirnos a quién", planteó.
En otro mensaje, Pagano también lo interrogó por su vínculo con su “socio” Marcelo Grandío, con Resnik y con la productora ARPIC. Según consignó, durante su último año “en el llano”, Adorni habría recibido dinero por parte de Imhouse, la productora de su amigo Grandío, que luego mantuvo contratos con el Estado.
De acuerdo a los registros incorporados en la causa por dádivas que lleva adelante el juez Lijo, las transferencias sumarían alrededor de $1,6 millones y se distribuyeron entre finales de 2022 y todo 2023, interrumpiéndose cuando Adorni asumió como funcionario en diciembre de ese año.
“Por qué la televisión pública argentina (pagada con los impuestos de los argentinos) está emitiendo dos programas producidos desde Miami por personas vinculadas a vos? Por qué esas mismas personas usan el Consulado argentino en Estados Unidos para promocionar shows privados de gente muy ligada a tus jefes?”, cuestionó.
En una última publicación, la legisladora lo instó a dar explicaciones sobre presuntas reuniones en España con “empresarios y Pilar Rahola (periodista de aquel país)”.
“Todavía estás a tiempo de contarla vos antes de que la cuente la Justicia”, advirtió. Y concluyó: “El pueblo argentino no necesita un Jefe de Gabinete que se esconda detrás de un informe de gestión. Necesita la verdad. Y la verdad, Manuel, te la va a sacar la Justicia”.