Marcela Pagano justificó su ausencia en Diputados y apuntó contra Adorni: “Show mediático”

“Decidí no formar parte de un show mediático y bochornoso por parte del Gobierno y usar mi tiempo en algo más útil para los contribuyentes: aportar nuevas pruebas sobre la ‘ruta del dinero Adorni’ y me presenté también de manera espontánea como testigo, por qué yo misma he presenciado y he visto. Lo que conté en Comodoro Py no se contesta en un atril, se debe contestar en una indagatoria", sentenció Pagano.