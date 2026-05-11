OpiniónColumnas Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes Plataformas de teletrabajo ofrecen empleos que se pagan en dólares y sirven para entrenar modelos de inteligencia artificial. Cuáles son los perfiles que están colaborando desde Argentina. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Imagen ilustrativa generada con IA Por Pablo Hamada Hace 8 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Claude: la IA que compite con ChatGPT y tiene funciones que pocos conocen La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado Lo más popular Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006 Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo El café activa un "sensor de nutrientes" en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años Ranking notas premium A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes El Mundial 2026 y el fin del fútbol popular: entradas VIP, precios dinámicos y un negocio millonario Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 = Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral