Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Vacantes sin cubrir

La situación salarial también impacta en el funcionamiento cotidiano de las facultades. En sesiones del Consejo Superior desarrolladas este año y a las que tuvo acceso LA GACETA, decanos, consejeros y autoridades de la UNT abordaron las dificultades para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones. En numerosos casos, las cátedras quedan sin docentes y los profesores titulares deben asumir varias materias al mismo tiempo o los jefes de trabajos prácticos hacerse cargo de múltiples comisiones. Las nuevas designaciones dependen del presupuesto de cada unidad académica y los concursos suelen demorarse.