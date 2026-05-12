Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Resumen para apurados
- La comunidad de la UNT marchará hoy a las 17:30 desde el Rectorado a Plaza Independencia en Tucumán para exigir al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Con salarios bajo la línea de pobreza y 10.000 renuncias docentes en el país, el sector denuncia un recorte del 45,6% en transferencias y el incumplimiento de la ley sancionada.
- El conflicto amenaza con profundizarse ante el ajuste fiscal de Milei y la suspensión judicial de la ley, arriesgando el funcionamiento de las cátedras y la permanencia estudiantil.
La crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales volverá hoy a las calles. En Tucumán, estudiantes, docentes, no docentes, egresados y funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) participarán de la Marcha Federal Universitaria, una movilización que se replicará en distintas ciudades del país con el objetivo de reclamar al gobierno de Javier Milei la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según datos aportados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los últimos dos años más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en universidades de todo el país debido a salarios considerados de pobreza. En Tucumán, aseguran que algunas facultades registraron en un año la misma cantidad de renuncias que normalmente se producen en siete. El reclamo también incluye el recorte de becas estudiantiles, la reducción de proyectos de investigación y la falta de inversión en infraestructura universitaria.
La concentración está prevista para las 17.30 en el Rectorado de la UNT (Ayacucho 491), desde donde partirán las columnas hacia plaza Independencia. Antes de la movilización, el Consejo Superior sesionará por última vez antes del recambio de consejeros directivos, decanos y eventualmente de rector y vicerrector.
Una ley sin aplicar
“Han pasado prácticamente 200 días desde que la ley fue aprobada, con veto incluido y fallos judiciales a favor, pero el Gobierno aún no la aplica”, explicó Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt.
La normativa, sancionada en 2025, contempla una recomposición salarial desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, además de refuerzos presupuestarios para funcionamiento, infraestructura y becas estudiantiles. Sin embargo, desde los gremios denuncian que el Ejecutivo intentó avanzar con modificaciones parciales. “Se pretendió reconocer apenas una parte del 2025, sin contemplar lo perdido en 2024, y dejando afuera las becas y los gastos de funcionamiento”, sostuvo Rodríguez.
En otras líneas, la referente sindical advirtió además sobre las consecuencias sociales que genera el deterioro presupuestario en las universidades. “Muchos estudiantes tienen que trabajar, cursan menos materias o directamente abandonan. La baja matrícula es una realidad que ya estamos viendo”, alertó.
Según un informe del propio CIN, mientras que los salarios universitarios subieron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación trepó al 280%. Asimismo, las universidades nacionales sufrieron un desplome real del 45,6% en sus transferencias entre 2023 y 2026.
Entre los argumentos para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional sostiene que no cuenta con recursos presupuestarios suficientes y prioriza el equilibrio fiscal por sobre el incremento del 0,36% del PBI que establece la norma para actualizar salarios y cubrir gastos de funcionamiento. La semana pasada, además, la Justicia hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y suspendió de manera provisoria la aplicación de la ley hasta que se expida la Corte Suprema.
Vacantes sin cubrir
La situación salarial también impacta en el funcionamiento cotidiano de las facultades. En sesiones del Consejo Superior desarrolladas este año y a las que tuvo acceso LA GACETA, decanos, consejeros y autoridades de la UNT abordaron las dificultades para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones. En numerosos casos, las cátedras quedan sin docentes y los profesores titulares deben asumir varias materias al mismo tiempo o los jefes de trabajos prácticos hacerse cargo de múltiples comisiones. Las nuevas designaciones dependen del presupuesto de cada unidad académica y los concursos suelen demorarse.
Sobre ese escenario, Rodríguez explicó que el bajo nivel salarial está empujando a muchos profesionales fuera del sistema universitario. “El salario es tan bajo que aquellos docentes que por su profesión pueden ejercer otro tipo de trabajo que no sea la docencia están renunciando a su cargo. Esto lo vemos en las facultades de Medicina, Agronomía e incluso Derecho”, señaló.
La dirigente describió además tres perfiles que hoy predominan entre los trabajares universitarios: quienes abandonan la docencia para desempeñarse en el sector privado o público; quienes acumulan cargos en distintos niveles educativos para llegar a fin de mes; y quienes complementan la enseñanza con otras actividades laborales.
Finalmente, Rodríguez convocó a toda la comunidad universitaria a sumarse a la marcha y advirtió que el conflicto podría profundizarse: “Será una importante movilización porque va a concentrar el reclamo que se viene haciendo dentro de la Universidad, pero también la crisis y la tensión social que se han agudizado”.
El Gymnasium tiene nuevas autoridades: Yatzkaier y Di Lullo ganaron la elección
La fórmula integrada por Salomón Yatzkaier y Ana Di Lullo se impuso en la histórica elección realizada en el Gymnasium de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y conducirá la institución hasta 2030. De acuerdo con los datos del escrutinio provisorio difundidos por la Junta Electoral, la lista Construyendo Comunidad obtuvo el 64,50% de los votos ponderados, frente al 35,50% alcanzado por Futura Gymnasium, espacio encabezado por la actual vicedirectora Pamela Medina Álvarez y por el profesor Alejandro Báez. Las nuevas autoridades asumirán el 18 de mayo en un acto presidido por el rector Sergio Pagani.