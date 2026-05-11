El Gobierno se comprometió a reunirse con las universidades tras la marcha y defendió el control sobre los fondos

Según explicó, el amparo judicial que actualmente analiza la Corte Suprema se refiere únicamente a los artículos vinculados a becas y salarios docentes. Álvarez señaló que el incremento salarial previsto implicaría “un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar”. También remarcó que, incluso antes de aprobarse el Presupuesto, la norma “incumplía la Ley de Administración Financiera”, debido a que no precisaba de dónde saldrían los recursos para financiar el gasto adicional.