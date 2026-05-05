Tolerancia cero: la Policía endurece los controles tras la ola de violencia en Lomas de Tafí

La Policía de Tucumán notificó un cambio de estrategia ante la escalada de vandalismo y violencia callejera que sacudió a la provincia este fin de semana. A través de un contundente comunicado, la institución anunció el despliegue de refuerzos logísticos y humanos en los principales paseos públicos, con la orden de intervenir de forma inmediata ante cualquier alteración del orden.