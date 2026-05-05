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Tolerancia cero: la Policía endurece los controles tras la ola de violencia en Lomas de Tafí

Luego de la viralización de batallas campales, la fuerza de seguridad advirtió que no permitirá el descontrol y recordó la responsabilidad legal de los padres.

Mayor presencia policial en Lomas de Tafí. Mayor presencia policial en Lomas de Tafí.
Hace 1 Hs

La Policía de Tucumán notificó un cambio de estrategia ante la escalada de vandalismo y violencia callejera que sacudió a la provincia este fin de semana. A través de un contundente comunicado, la institución anunció el despliegue de refuerzos logísticos y humanos en los principales paseos públicos, con la orden de intervenir de forma inmediata ante cualquier alteración del orden.

El detonante fue una serie de peleas grupales en Lomas de Tafí, cuyas imágenes circularon en redes sociales y generaron alarma en la comunidad. Desde la fuerza calificaron estos actos como "inadmisibles" y aseguraron que los espacios de esparcimiento no serán "escenarios de descontrol".

La advertencia oficial fue clara: habrá "tolerancia cero" y las consecuencias legales se aplicarán sin excepciones. Además, la Policía hizo un llamado de atención a las familias, al remarcar la responsabilidad civil y penal de padres y tutores sobre el comportamiento de los menores involucrados en estos disturbios.

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