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La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

La convocatoria ofrece 550 becas para estudiantes de carreras de grado de la universidad y el trámite se realiza de manera online.

CONVOCATORIA ABIERTA. La UNT abrió las Becas Terán con ayuda económica para estudiantes de grado. CONVOCATORIA ABIERTA. La UNT abrió las Becas Terán con ayuda económica para estudiantes de grado. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • La UNT abrió la inscripción para 550 Becas Terán destinadas a alumnos de grado en Tucumán. Los interesados pueden anotarse de forma virtual desde el 8 hasta el 17 de mayo inclusive.
  • El beneficio otorga 10 cuotas de $50.000. Los postulantes deben acreditar situación socioeconómica, rendimiento académico mayor a cinco y regularidad en al menos dos materias.
  • Esta iniciativa busca reducir la deserción universitaria ante la crisis económica, facilitando el acceso mediante trámites digitales y eliminando restricciones por límite de edad.
Resumen generado con IA

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió este viernes, 8 de mayo, las inscripciones para las Becas Terán, una ayuda económica destinada a estudiantes de carreras de grado. La convocatoria permanecerá disponible hasta el domingo 17 de mayo y el trámite se realizará de forma virtual.

La propuesta ofrece 550 becas con un pago de 10 cuotas mensuales de $50.000. El dinero se depositará en una caja de ahorro a nombre del estudiante y, en caso de no contar con una, la Dirección de Becas gestionará la apertura.

La inscripción podrá completarse a través de un formulario online (https://docs.google.com/forms/d/e/) publicado en las redes sociales de SAE UNT.

Qué estudiantes pueden acceder a la beca

La convocatoria está dirigida a estudiantes argentinos nativos, por opción o ciudadanos naturalizados. Además, la UNT estableció requisitos académicos y económicos para acceder al beneficio.

Entre las condiciones aparece la aprobación de al menos dos materias entre enero y diciembre de 2025. También será necesario encontrarse inscripto en el ciclo lectivo 2026 y cursar un mínimo de dos materias en una carrera de grado de la universidad.

CONVOCATORIA ABIERTA. La UNT abrió las Becas Terán con ayuda económica para estudiantes de grado. CONVOCATORIA ABIERTA. La UNT abrió las Becas Terán con ayuda económica para estudiantes de grado. / CAPTURA DE PANTALLA

Otro punto importante tiene que ver con el rendimiento académico. El promedio deberá ser igual o superior a cinco, incluidos los aplazos.

A diferencia de otras convocatorias, las Becas Terán no tienen límite de edad.

Qué documentos hay que presentar

La UNT pidió que toda la documentación se cargue en un único archivo PDF y con un orden específico. Entre los papeles obligatorios aparece el DNI del estudiante y de cada integrante del grupo familiar conviviente.

También será necesario adjuntar la certificación negativa de ANSES de todos los mayores de 18 años. Si el sistema muestra una negativa “denegada”, la universidad solicitó una captura de pantalla con esa información.

En relación con los ingresos familiares, se podrán presentar recibos de sueldo, constancias de monotributo, jubilaciones, pensiones o comprobantes de programas sociales. Para trabajadores informales, se aceptará constancias policiales donde figure la actividad y el ingreso mensual aproximado.

Cómo se definirán los resultados de la convocatoria

Las 550 becas se otorgarán por orden de mérito. La UNT aclaró que algunas postulaciones podrán quedar afuera por incumplimiento de requisitos académicos o socioeconómicos.

Los resultados se comunicarán por correo electrónico una vez que finalice el análisis de toda la documentación presentada.

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