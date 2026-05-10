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A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier

La Asociación de Vecinos de San Javier explicó en una reseña de 1991 cómo fue la gestión y el periplo, organizado tres meses antes.

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 4 Hs

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