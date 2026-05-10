SociedadActualidad A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier La Asociación de Vecinos de San Javier explicó en una reseña de 1991 cómo fue la gestión y el periplo, organizado tres meses antes. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios Lo más popular El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo" Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo Perdón, Alberto Ranking notas premium A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026 Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral “Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =