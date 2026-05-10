Luis Caputo respaldó a Adorni y aseguró: “Nadie va a dejar de invertir por la declaración jurada”

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo respaldó a Manuel Adorni ante denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, afirmando que el caso no afectará las inversiones ni la economía argentina.
- Caputo alineó su postura con la de Milei en una entrevista, donde proyectó una inflación de entre 2,5% y 2,7% para abril y defendió la honestidad del Jefe de Gabinete.
- El respaldo oficial busca blindar el plan económico frente a ruidos políticos, intentando demostrar que la estabilidad del riesgo país y el mercado son ajenos a estas causas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que la situación no afectará las inversiones ni el rumbo económico del Gobierno.
“Nadie va a dejar de invertir en la Argentina por la declaración jurada de Adorni”, sostuvo Caputo durante una entrevista televisiva en el programa La Cornisa, emitido por LN+.
Caputo dijo que habló con Milei sobre el caso Adorni
El funcionario explicó que conversó sobre la investigación con el presidente Javier Milei y afirmó que comparte plenamente su postura respecto al jefe de Gabinete.
“Yo solo hablé con el Presidente en el avión y pienso lo mismo que él. Manuel es una persona honesta. El Presidente lo defiende como tal”, expresó.
Además, remarcó que la actitud de Milei le genera tranquilidad y valoró el respaldo político del mandatario hacia sus funcionarios.
“A mí me deja tranquilo la actitud del Presidente. El día de mañana puede estar en esa situación cualquiera de nosotros”, señaló Caputo.
“La economía no se ve afectada por este tema”
El ministro también minimizó un posible impacto económico derivado de las denuncias contra Adorni y sostuvo que el mercado distingue entre cuestiones políticas y el programa económico del Gobierno.
“Estamos en un país normal, donde un problema político no tiene impacto en la economía, su moneda y el riesgo país”, afirmó.
En ese sentido, destacó que el riesgo país continúa en niveles bajos pese al contexto internacional marcado por tensiones y conflictos externos.
“Algunos pueden decir que puede afectar el riesgo país, pero yo creo que no y a las pruebas me remito”, indicó.
Qué dijo Milei sobre Manuel Adorni
Días atrás, Milei también había defendido públicamente al jefe de Gabinete y aseguró que no piensa “ejecutar a una persona honesta”.
El Presidente relativizó las acusaciones y sostuvo que las irregularidades señaladas eran menores.
Caputo anticipó una baja de la inflación
Durante la entrevista, Caputo también habló sobre la situación económica y aseguró que la inflación de abril será “sustancialmente” menor a la de marzo.
Según adelantó, las estimaciones oficiales ubican el índice entre el 2,5% y el 2,7%.
“Estamos entrando nuevamente en un proceso de desinflación”, afirmó.
Además, destacó signos de recuperación económica y aseguró que la industria mostró crecimiento interanual durante marzo.
La referencia a la causa SIRA
En otro tramo de la entrevista, Caputo se refirió a la investigación judicial vinculada al sistema paralelo de importaciones del SIRA y calificó la situación como “indignante”.
Aunque aclaró que no acusa a nadie y pidió esperar pruebas concretas, cuestionó la diferencia de tratamiento mediático entre esa causa y la investigación sobre Adorni.
“Me llama la atención que estemos dos meses hablando de Adorni cuando esto duró un año”, sostuvo el ministro.