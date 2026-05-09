Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia también detectó operaciones con criptomonedas de Manuel Adorni

El patrimonio declarado y los nuevos interrogantes sobre su origen

Para responder a la pregunta central de la causa —si las operaciones inmobiliarias, reformas y viajes se condicen con el patrimonio declarado por Manuel Adorni—, la Justicia cotejó los bienes informados ante la Oficina Anticorrupción en 2024. La última declaración jurada muestra que el funcionario reportó U$S 42.500, equivalentes a $43.732.500 al tipo de cambio oficial, una caja de ahorro en Estados Unidos con U$S 6.220,23 (unos $6.400.616,67) y un patrimonio total de $107.894.833,66. A ello se suma una hipoteca privada por U$S 100.000 con Graciela Molina y Victoria Cancio para la compra de la vivienda en el country Indio Cuá, más otros USD 20.000 invertidos en la operación, según consta en la escritura firmada por la escribana Adriana Nechevenko.