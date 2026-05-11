El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

Paralelamente, el Senado se ha convertido en un complejo tablero de ajedrez donde la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria, lidera las conversaciones con el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales. La negociación se ha visto entorpecida por la decisión de los sectores dialoguistas de tratar por separado el proyecto de “Ficha Limpia”, desmarcándolo del paquete de Reforma Electoral enviado por el Ejecutivo. Esta jugada altera los intereses de la Casa Rosada, que pretendía utilizar dicha iniciativa como moneda de cambio para lograr la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento partidario.