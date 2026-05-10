Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral

Esta norma, impulsada durante la gestión democrática de Arturo Frondizi consta de sólo tres artículos: el primero refiere al interés citado; el segundo dispone que “en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida”, y el último es de forma. Esta norma debería haberse aplicado cuando, el 23 de mayo de 2018, el histórico edificio del Cine Teatro Parravicini (tenía destino gastronómico) se derrumbó cuando era refaccionado, hecho en el cual murieron tres personas. Sin embargo, como nunca fue reglamentada, hoy en el predio de 24 de Septiembre al 500 hay una playa de estacionamiento.