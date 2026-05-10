El café activa un "sensor de nutrientes" en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años

NR4A1 es un receptor nuclear que ayuda a regular la actividad de los genes en respuesta al estrés y a los daños en el organismo. Los investigadores lo describen como un "sensor de nutrientes", un receptor que responde a compuestos presentes en la dieta y desempeña un papel en el mantenimiento de la salud a medida que el cuerpo envejece. Esa proteína contribuye a controlar la inflamación, los niveles de energía y la reparación de los tejidos, factores clave para prevenir trastornos como el cáncer y el deterioro cognitivo.