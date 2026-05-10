El café activa un "sensor de nutrientes" en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años

Resumen para apurados
- Investigadores de Texas A&M descubrieron recientemente en EE.UU. que el café activa el receptor NR4A1, una proteína que protege las células y podría ayudar a vivir más años.
- Este sensor de nutrientes regula la inflamación y repara tejidos dañados ante el estrés. Las pruebas demostraron que, sin dicha proteína, los efectos protectores desaparecen.
- El hallazgo posiciona al café como un aliado contra el deterioro cognitivo y el cáncer. Se profundizará el estudio de este vínculo para desarrollar nuevas estrategias de salud.
Investigadores del Colegio de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas (VMBS) de Texas A&M en Estados Unidos descubrieron que los compuestos del café se unen a un receptor en el cuerpo conocido como NR4A1, una proteína relacionada con el envejecimiento, la respuesta al estrés y las enfermedades.
Los mecanismos que explican los efectos beneficiosos del café en la salud están siendo objeto de una intensa investigación. Antes, un estudio reciente concluía que un consumo moderado de café con cafeína, de entre dos y tres tazas al día, se asociaba con una reducción de la ansiedad y una mejora de la vigilancia y la atención.
NR4A1 es un receptor nuclear que ayuda a regular la actividad de los genes en respuesta al estrés y a los daños en el organismo. Los investigadores lo describen como un "sensor de nutrientes", un receptor que responde a compuestos presentes en la dieta y desempeña un papel en el mantenimiento de la salud a medida que el cuerpo envejece. Esa proteína contribuye a controlar la inflamación, los niveles de energía y la reparación de los tejidos, factores clave para prevenir trastornos como el cáncer y el deterioro cognitivo.
Cuando se eliminó el NR4A1 de las células, esos efectos protectores desaparecieron, lo que respalda el papel del receptor en la mediación del impacto del café.
“Si dañas casi cualquier tejido, el receptor NR4A1 responde para mitigar ese daño”, dijo Stephen Safe. “Si eliminas ese receptor, el daño es mayor”, agregó. A pesar de estos hallazgos, los investigadores advierten que los beneficios del café para la salud no se limitan a una sola vía.
“Aún queda mucho trabajo por hacer”, dijo Safe, responsable del grupo de estudio. “Hemos establecido la conexión, pero necesitamos comprender mejor la importancia de esa conexión”, insistió en los pasos a seguir. Los estudios que arrojan resultados positivos con respecto a la infusión demuestran que es mucho más que un activador matutino, también activa mecanismos internos que protegen las células y podrían ayuda a vivir más años con mejor salud.