Secciones
Seguridad

Otro caso de vuelo narco: con datos de la DEA secuestraron 400 kilos de cocaína en Santa Fe

Con los datos aportados, se inició una investigación que permitió identificar a los miembros de la banda.

Otro caso de vuelo narco: con datos de la DEA secuestraron 400 kilos de cocaína en Santa Fe
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Cinco días después de que en el Chaco salteño se descubriera una avioneta abandonada que habría transportado droga, la Policía Federal halló, en la localidad santafesina de Vera, una nave cargada con 400 kilos de cocaína.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes de la agencia norteamericana DEA informaron sobre la existencia de una organización que traficaba grandes cantidades de cocaína desde Bolivia hacia Santa Fe por vía aérea.

Con los datos aportados, se inició una investigación que permitió identificar a los miembros de la banda. También se realizaron tareas de inteligencia que permitieron localizar el campo donde aterrizaban las avionetas con la droga. Se montó un gran operativo al sospechar que estaban por concretar un envío. Finalmente, la versión fue cierta y lograron secuestrar esa importante cantidad de cocaína y detener a ocho personas, entre ellas dos pilotos bolivianos.

Por las imágenes que se difundieron del procedimiento, la nave transportaba combustible, por lo que se sospecha que la aeronave era abastecida en pleno vuelo.

En el centro de la polémica

Los vuelos narcos volvieron a quedar en el centro de la polémica. En los últimos seis meses, las autoridades secuestraron más de 400 kilos de cocaína que eran transportados en una nave que se precipitó en Rosario de la Frontera. El sábado encontraron otra aeronave que cayó en el Chaco salteño, pero las autoridades no encontraron droga, aunque sí huellas de camionetas que habrían retirado la carga.

El caso de Vera es el tercero que se registra en idéntica cantidad de tiempo. En noviembre pasado, los uniformados encontraron una nave abandonada en la localidad de Curupaytí, sin carga, pero los perros detectaron restos de cocaína. Semanas después, en Estación Díaz, otra avioneta abandonada fue hallada con más de U$S30.000.

Vuelos narco: ¿se vigilan los cielos de toda la región?

Vuelos narco: ¿se vigilan los cielos de toda la región?

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, ninguno de los vuelos habría sido detectado por el sistema de radarización instalado en una localidad santafesina. Los expertos sostienen que el área de alcance comienza a partir del sur santiagueño.

Las autoridades de la Nación rechazaron esa posibilidad al asegurar que existe otro aparato instalado en Campo Durán que cubre el NOA. Esa habría sido la principal razón por la que la idea del gobernador Osvaldo Jaldo de que en la provincia se instale un sistema de radarización no contó con el apoyo de los funcionarios de Buenos Aires.

Temas Santa FeNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santa Fe: con información de la DEA, interceptaron un avión con 400 kilos de cocaína

Santa Fe: con información de la DEA, interceptaron un avión con 400 kilos de cocaína

Hallaron más de 71 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un camión en La Candelaria

Hallaron más de 71 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un camión en La Candelaria

Lo más popular
Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que no y cuáles son las consecuencias
1

Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que "no" y cuáles son las consecuencias

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano
3

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado
4

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría
5

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk
2

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
3

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser migajeras
4

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser "migajeras"

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Caso Lebbos: Kaleñuk arremetió contra el fiscal Sale y lo acusó de “inventar una teoría infundada” y “mentirle a la sociedad”

Caso Lebbos: Kaleñuk arremetió contra el fiscal Sale y lo acusó de “inventar una teoría infundada” y “mentirle a la sociedad”

Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa”

Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa”

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

No descartan la participación de otras personas en el crimen de Érika Antonella Álvarez

No descartan la participación de otras personas en el crimen de Érika Antonella Álvarez

Caso Érika: “Sosa está encubriendo a gente más poderosa que él y por eso no quiere hablar”

Caso Érika: “Sosa está encubriendo a gente más poderosa que él y por eso no quiere hablar”

Alberto Lebbos confirmó que fue desestimado el pedido para apartar al fiscal Sale de la causa

Alberto Lebbos confirmó que fue desestimado el pedido para apartar al fiscal Sale de la causa

Jorge “Chicho” Díaz, el empleado ejemplar que quedó pegado en la causa por el crimen de Érika

Jorge “Chicho” Díaz, el empleado ejemplar que quedó pegado en la causa por el crimen de Érika

Comentarios