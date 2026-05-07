Otro caso de vuelo narco: con datos de la DEA secuestraron 400 kilos de cocaína en Santa Fe

Con los datos aportados, se inició una investigación que permitió identificar a los miembros de la banda. También se realizaron tareas de inteligencia que permitieron localizar el campo donde aterrizaban las avionetas con la droga. Se montó un gran operativo al sospechar que estaban por concretar un envío. Finalmente, la versión fue cierta y lograron secuestrar esa importante cantidad de cocaína y detener a ocho personas, entre ellas dos pilotos bolivianos.