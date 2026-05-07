Otro caso de vuelo narco: con datos de la DEA secuestraron 400 kilos de cocaína en Santa Fe

Cinco días después de que en el Chaco salteño se descubriera una avioneta abandonada que habría transportado droga, la Policía Federal halló, en la localidad santafesina de Vera, una nave cargada con 400 kilos de cocaína.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes de la agencia norteamericana DEA informaron sobre la existencia de una organización que traficaba grandes cantidades de cocaína desde Bolivia hacia Santa Fe por vía aérea.
Con los datos aportados, se inició una investigación que permitió identificar a los miembros de la banda. También se realizaron tareas de inteligencia que permitieron localizar el campo donde aterrizaban las avionetas con la droga. Se montó un gran operativo al sospechar que estaban por concretar un envío. Finalmente, la versión fue cierta y lograron secuestrar esa importante cantidad de cocaína y detener a ocho personas, entre ellas dos pilotos bolivianos.
Por las imágenes que se difundieron del procedimiento, la nave transportaba combustible, por lo que se sospecha que la aeronave era abastecida en pleno vuelo.
En el centro de la polémica
Los vuelos narcos volvieron a quedar en el centro de la polémica. En los últimos seis meses, las autoridades secuestraron más de 400 kilos de cocaína que eran transportados en una nave que se precipitó en Rosario de la Frontera. El sábado encontraron otra aeronave que cayó en el Chaco salteño, pero las autoridades no encontraron droga, aunque sí huellas de camionetas que habrían retirado la carga.
El caso de Vera es el tercero que se registra en idéntica cantidad de tiempo. En noviembre pasado, los uniformados encontraron una nave abandonada en la localidad de Curupaytí, sin carga, pero los perros detectaron restos de cocaína. Semanas después, en Estación Díaz, otra avioneta abandonada fue hallada con más de U$S30.000.
Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, ninguno de los vuelos habría sido detectado por el sistema de radarización instalado en una localidad santafesina. Los expertos sostienen que el área de alcance comienza a partir del sur santiagueño.
Las autoridades de la Nación rechazaron esa posibilidad al asegurar que existe otro aparato instalado en Campo Durán que cubre el NOA. Esa habría sido la principal razón por la que la idea del gobernador Osvaldo Jaldo de que en la provincia se instale un sistema de radarización no contó con el apoyo de los funcionarios de Buenos Aires.