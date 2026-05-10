La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006

En lo que respecta a la segmentación del público el dato es por demás alentador, más teniendo en cuenta que los creadores idearon todo para que adquiera ese peso de franquicia y dure un par de años más. El grupo de edad más fuerte fue el de 25 a 34 años; jóvenes que quizás eran muy chicos en 2006 pero que descubrieron la película original vía streaming. Una mirada al pasado que deja en evidencia lo seductor de lo que fue la primera entrega.