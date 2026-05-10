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La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006

La película de Disney superó al biopic de Michael Jackson y es un fenómeno intergeneracional.

LAS ESTRELLAS. Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway. LAS ESTRELLAS. Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Disney estrenó la secuela de 'El Diablo viste a la moda', logrando 233.6 millones de dólares en su debut global y acercándose a la recaudación total del film original de 2006.
  • Con un presupuesto de 100 millones de dólares, la cinta fue rentable en un día. Superó al biopic de Michael Jackson y atrajo masivamente al público joven de entre 25 y 34 años.
  • La película se perfila como un éxito histórico del año. Su enfoque en la crisis de medios y la moda rápida le otorga relevancia cultural y un gran potencial para ser franquicia.
Resumen generado con IA

El esperado estreno del “Diablo viste a la moda 2” dejó pasmados a todos: a quienes confiaban en un debut exitoso y a aquellos que no veían peso y consideraban que la secuela no tendría cabida. Lo cierto es que el primer grupo no esperaba los U$S 233.6 millones globales y los otros, que acaparara la atención de un segmento inesperado.

A saber… el ingreso de billetes significa que ya superó el debut global de la biopic de Michael Jackson, “Michael”, que era el gran competidor de la temporada. La primera película recaudó en toda su proyección en 2006, año en que nació, U$S 326 millones, por lo que la segunda parte está muy cerca de igualarla. Además, ya está amortizada: logró ser rentable en apenas 24 horas, ya que su presupuesto fue de U$S100 millones.

En lo que respecta a la segmentación del público el dato es por demás alentador, más teniendo en cuenta que los creadores idearon todo para que adquiera ese peso de franquicia y dure un par de años más. El grupo de edad más fuerte fue el de 25 a 34 años; jóvenes que quizás eran muy chicos en 2006 pero que descubrieron la película original vía streaming. Una mirada al pasado que deja en evidencia lo seductor de lo que fue la primera entrega. 

Los críticos destacan cómo la trama aborda la crisis actual de los medios impresos y la moda rápida (fast fashion). En el Rotten Tomatoes, el sitio web de reseñas de cine y televisión más importante del mundo, debutó con un 77% por parte de la crítica, mientras que el público le dio un 87%.

Cerca de ser la mejor

Aunque “The Devil Wears Prada 2” tuvo un debut fenomenal, todavía no es la película que más dinero ha sumado en total. Ese lugar del podio, sigue en poder de “The Super Mario Galaxy Movie” con casi U$S 900 millones, después está “Pegasus 3” (es una producción china, segundo país más poblado del mundo) con U$S 648 millones y “Project Hail Mary” (Proyecto salvación) marcha tercera con U$S 638 millones.  ¿Dónde queda "El Diablo viste a la moda 2"? Actualmente ocupa el puesto siete, pero con una diferencia clave y es que solo lleva un fin de semana en cartelera. Si la tendencia se mantiene, Disney (20th Century Studios) tendrá varios fines de semana más de festejos gracias a la película.

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