Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables

¿Dónde se puede vivir?

La búsqueda de exoplanetas de misiones como POET es el "plan B" si hay que emigrar por alguna razón de la Tierra. Pero de por sí, la humanidad está a siglos de distancia tecnológica de poder viajar a uno. Pero muchos menos en comparación a la década del 60, en plena "carrera espacial".