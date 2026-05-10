Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables

Resumen para apurados
- La Agencia Espacial Canadiense lanzará en 2029 un microsatélite para buscar planetas habitables y analizar sus atmósferas, enfocándose en estrellas enanas ultrafrías.
- El programa POET utiliza la técnica de tránsito en satélites de bajo costo pero alta precisión. Este enfoque permite a Canadá realizar ciencia avanzada de forma independiente.
- La misión democratiza el acceso al espacio y refuerza la cooperación global. Representa un avance estratégico en la búsqueda de exoplanetas y el conocimiento científico humano.
Canadá tiene su propio programa de desarrollo espacial conocido mundialmente como POET (Public Outreach and Education Team). A diferencia de las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa y Asia su misión no tiene que ver con cohetes y conquistas de terrenos extraterrestres. La Agencia Espacial Canadiense centra sus esfuerzos en la divulgación y educación ciudadana.
Sin embargo, con una ambición de aporte al desarrollo en general no sólo de Canadá sino de la humanidad, POET dará un paso mucho más allá de la simple divulgación. Para 2029 está programado el lanzamiento de un microsatélite (del tamaño aproximado de un microondas) diseñado específicamente para la astronomía de precisión.
¿Cuál es su misión?
Su objetivo no es solo "ver" planetas, sino caracterizar sus atmósferas. Se enfocará en buscar planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas pequeñas y frías (enanas ultrafrías), donde es más fácil detectar si hay condiciones para la vida.
Aunque ha tenido varias etapas de prototipo, las proyecciones más recientes apuntan a un lanzamiento hacia finales de 2029. El método que se utiliza es de tránsito: el dispositivo mide la caída de brillo al cruzar un planeta frente a su estrella. Es un proyecto 100% canadiense, lo que les da independencia técnica.
Canadá no es el único que hace este tipo de desarrollo, pero sí es muy estratégico. Mientras la NASA y la ESA (la Agencia Espacial Europea) lanzan las naves de miles de millones de dólares, Canadá apuesta por satélites pequeños y ultra-precisos para hacer ciencia de alto nivel con una fracción del presupuesto.
¿Dónde se puede vivir?
La búsqueda de exoplanetas de misiones como POET es el "plan B" si hay que emigrar por alguna razón de la Tierra. Pero de por sí, la humanidad está a siglos de distancia tecnológica de poder viajar a uno. Pero muchos menos en comparación a la década del 60, en plena "carrera espacial".
Antes, solo dos superpotencias jugaban. Ahora países con presupuestos más acotados puedan liderar misiones operativas específicas lo que demuestra que el conocimiento ya no está monopolizado. Esto genera una red de dependencia mutua: Estados Unids necesita la robótica de Canadá, y Canadá necesita los lanzadores de los estadounidenses.
La carrera continúa, todos quieren ganar, pero todos corren juntos. Ya sea buscando un nuevo mundo con POET o volviendo a la Luna con Artemis, el trofeo es el mismo para todos: el conocimiento.