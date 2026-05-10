Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue

En tiempos en los que los mosquitos son tema de Estado en la provincia, buscar maneras de combatir los virus que transmiten son casi obsesivas. Y es lógico: nadie quiere las enfermedades que transmiten los mosquitos Aedes aegypti. Pero hay que estar atentos a qué sirve y qué no para combatir el dengue, zika o chikungunya. Hacerle consultas a los buscadores web o a los modelos de Inteligencia Artificial son acciones que sirven, sí, pero la investigación debe ser minuciosa.