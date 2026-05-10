Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo

Los niños mayores tenían más confianza en sí mismos a la hora de eludir los controles: el 52 % de los mayores de 13 años afirmaba que la verificación de edad es fácil de burlar, en comparación con el 41 % de los menores de 12 años. El informe también reveló que poco más de una cuarta parte de los padres (el 26 %) permitieron que sus hijos eludieran los controles de edad, y el 17 % incluso los ayudaron activamente a hacerlo. Los padres afirmaron que lo hicieron cuando estaban seguros de que el contenido era apropiado para sus hijos.