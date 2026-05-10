Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo

Resumen para apurados
- Menores en el Reino Unido eluden la Ley de Seguridad en Línea vigente desde julio de 2025 mediante trucos simples para burlar la verificación de edad en plataformas digitales.
- Un informe de Internet Matters revela que el 46% de los niños considera fácil engañar a la IA, incluso con maquillaje, mientras un 26% de padres ayuda a sus hijos a omitir controles.
- La ineficacia técnica y la falta de control parental exigen que la seguridad se integre desde el diseño. El impacto de contenidos violentos sigue afectando al 49% de los menores.
El Reino Unido intenta proteger a los jóvenes en las redes sociales de la manera más fuerte posible. Son los países con las legislaciones más estrictas del mundo, pero los menores están logrando demostrar que la tecnología de verificación es fácil -muy fácil- de eludir. La Ley de Seguridad en Línea británica entró en vigor en julio de 2025, exigiendo a las plataformas de redes sociales, sitios de juegos y otros servicios que implementaran medidas de seguridad adecuadas a la edad.
Hay indicios de que la legislación está surtiendo efecto. Alrededor del 68 % de los padres y los niños afirman haber notado nuevas medidas de seguridad.
Sin embargo algunas son muy débiles. Una madre contó a los investigadores que sorprendió a su hijo usando un lápiz de cejas para dibujar un bigote. ¿La meta? Pasar la prueba de estimación de edad facial de una plataforma. Funcionó. Se verificó que tenía 15 años, pero en realidad tenía 12.
El informe de Internet Matters titulado "La Ley de Seguridad en Línea: ¿Están los niños más seguros en línea?" encuestó a 1.270 niños de entre 9 y 16 años y a sus padres en todo el Reino Unido para determinar si la emblemática legislación de seguridad en línea del país ofrece alguna protección significativa. El estudio reveló que el 46% de los niños cree que los controles de edad son fáciles de eludir, mientras que solo el 17% afirma que son difíciles, según reproduce Euronews.
Padres permisivos
"He visto vídeos en internet de personas que utilizan fragmentos de personajes de videojuegos, como cuando giran la cabeza, para verificar la edad", declaró una niña de 11 años a los investigadores.
Los niños mayores tenían más confianza en sí mismos a la hora de eludir los controles: el 52 % de los mayores de 13 años afirmaba que la verificación de edad es fácil de burlar, en comparación con el 41 % de los menores de 12 años. El informe también reveló que poco más de una cuarta parte de los padres (el 26 %) permitieron que sus hijos eludieran los controles de edad, y el 17 % incluso los ayudaron activamente a hacerlo. Los padres afirmaron que lo hicieron cuando estaban seguros de que el contenido era apropiado para sus hijos.
Casi la mitad de los menores (49%) dijeron haber sufrido daños en línea durante el último mes. En la lista de temas incluyeron la visualización de contenido violento (12%), material que promueve tipos de cuerpo irreales (11%) y contenido racista, homofóbico o sexista (10%), todo lo cual debería estar prohibido según los Códigos de Seguridad Infantil de la Ley.
Los niños que participaron en los grupos de discusión también describieron haber visto videos del asesinato del activista político de derecha Charlie Kirk en sus redes sociales. "Lo vi en Snapchat. Me eché a llorar y enseguida se lo conté a mi madre", dijo una niña de 14 años.
El informe recomienda que la seguridad de los niños se integre en las plataformas en línea desde el principio, en lugar de añadirse como respuesta a los daños sufridos. También subraya el papel que desempeñan los padres en la seguridad infantil y que se les debe proporcionar "orientación sobre cómo configurar los controles parentales, así como explicaciones claras y accesibles sobre cómo funcionan los algoritmos y cómo influyen en lo que los niños ven en línea".