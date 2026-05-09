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A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión

El proyecto estratégico para el ingreso a la ciudad había sido licitado por la Nación en 2021. Quedó paralizado con cerca del 15% de avance.

TRÁNSITO. El Acceso Sur a la capital es empleado por alrededor de 20.000 vehículos por día, según informes oficiales. TRÁNSITO. El Acceso Sur a la capital es empleado por alrededor de 20.000 vehículos por día, según informes oficiales. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno Nacional negocia la rescisión del contrato de la obra del Acceso Sur en Tucumán tras cinco años de anuncios, ante la parálisis de los trabajos y falta de financiamiento.
  • Licitada por la Nación en 2021, esta obra clave alcanzó apenas un 15% de avance. El corredor es vital para la zona, ya que por allí circulan unos 20.000 vehículos cada día.
  • La cancelación del contrato profundiza la crisis de infraestructura local y obliga a replantear la movilidad urbana, afectando el desarrollo y la seguridad vial a largo plazo.
Resumen generado con IA

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