A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión

TRÁNSITO. El Acceso Sur a la capital es empleado por alrededor de 20.000 vehículos por día, según informes oficiales. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Resumen para apurados
- El Gobierno Nacional negocia la rescisión del contrato de la obra del Acceso Sur en Tucumán tras cinco años de anuncios, ante la parálisis de los trabajos y falta de financiamiento.
- Licitada por la Nación en 2021, esta obra clave alcanzó apenas un 15% de avance. El corredor es vital para la zona, ya que por allí circulan unos 20.000 vehículos cada día.
- La cancelación del contrato profundiza la crisis de infraestructura local y obliga a replantear la movilidad urbana, afectando el desarrollo y la seguridad vial a largo plazo.
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