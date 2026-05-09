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Dos hombres fueron detenidos tras ingerir 216 cápsulas de cocaína en un colectivo rumbo a Buenos Aires

Ante la posibilidad de estar frente a un caso de transporte de droga bajo la modalidad conocida como “capsuleros”, los gendarmes dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que autorizó el traslado inmediato de los involucrados hacia un hospital local.

Dos hombres fueron detenidos tras ingerir 216 cápsulas de cocaína en un colectivo rumbo a Buenos Aires
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Gendarmería detuvo a dos ciudadanos bolivianos en Jujuy por transportar 216 cápsulas de cocaína ingeridas en un colectivo hacia Buenos Aires por la Ruta Nacional 34.
  • Los sospechosos fueron trasladados a un hospital tras mostrar nerviosismo; radiografías confirmaron la ingesta de casi tres kilos de droga que fueron expulsados bajo custodia.
  • La Justicia Federal investiga el origen y las conexiones de esta red de narcotráfico, reforzando la vigilancia en rutas estratégicas para frenar el traslado de estupefacientes.
Resumen generado con IA

Dos ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran que transportaban casi tres kilos de cocaína dentro de sus cuerpos. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34, cuando ambos viajaban en un ómnibus con destino al barrio porteño de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Sección Reforzada “Libertador Gral. San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, que realizaba controles vehiculares a la altura del kilómetro 1.287.

Nerviosismo y transpiración: las señales que alertaron a los gendarmes

Durante la inspección de la documentación de los pasajeros, los uniformados detectaron que dos hombres presentaban signos evidentes de nerviosismo, palidez y sudoración excesiva. Además, constataron que ambos viajaban juntos, lo que incrementó las sospechas de los efectivos.

Ante la posibilidad de estar frente a un caso de transporte de droga bajo la modalidad conocida como “capsuleros”, los gendarmes dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que autorizó el traslado inmediato de los involucrados hacia un hospital local.

Radiografías confirmaron la presencia de cápsulas de droga

Ya en el centro de salud, los sospechosos fueron sometidos a controles médicos y placas radiográficas. Los estudios revelaron la existencia de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambos ciudadanos.

Bajo observación médica y custodia de las fuerzas de seguridad, los hombres expulsaron un total de 216 cápsulas que contenían cocaína.

Tras el pesaje y análisis correspondiente, las autoridades confirmaron el secuestro de 2 kilos 952 gramos de la droga.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal

Una vez informados los resultados, la Unidad Fiscal Federal interviniente ordenó el decomiso de la cocaína y la detención de los dos ciudadanos involucrados en el intento de tráfico de estupefacientes hacia Buenos Aires.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que investigará el origen y destino de la droga, así como posibles conexiones con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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