Dos hombres fueron detenidos tras ingerir 216 cápsulas de cocaína en un colectivo rumbo a Buenos Aires

Dos ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran que transportaban casi tres kilos de cocaína dentro de sus cuerpos. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34, cuando ambos viajaban en un ómnibus con destino al barrio porteño de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.