Habló el único argentino a bordo del crucero: "Fue una desgracia, ahora tenemos que pasar unos días en cuarentena"
El pasajero del MV Hondius relató cómo se desencadenó el brote de hantavirus que dejó tres muertos durante la travesía, describió el aislamiento a bordo y explicó cómo continuará su cuarentena en Europa.
Resumen para apurados
- Carlos Ferello, único argentino en el crucero MV Hondius, relató el brote de hantavirus que causó tres muertes. Tras llegar a Canarias, cumplirá cuarentena en los Países Bajos.
- La crisis sanitaria inició cerca de Tristán da Cunha, aislando a 150 personas. El itinerario, que partió de Ushuaia, se extendió tras evacuaciones médicas y un desembarco demorado.
- El incidente resalta por la gravedad de la cepa y la respuesta diplomática argentina. El seguimiento médico de los pasajeros será clave para evitar la propagación del virus.
Carlos Ferello, el único pasajero argentino que viajaba en el crucero MV Hondius, habló por primera vez tras el brote de hantavirus que dejó tres muertos a bordo y obligó a mantener en aislamiento a unas 150 personas. El ingeniero jubilado relató cómo se enteraron de los contagios, describió el clima dentro del barco durante la emergencia sanitaria y explicó cómo continuará su cuarentena en Europa.
Ferello había embarcado en Ushuaia el 1 de abril para realizar una travesía que, en principio, debía concluir con su regreso a la Argentina el 5 de mayo. Sin embargo, la situación sanitaria alteró por completo el itinerario y extendió su viaje al menos dos semanas más.
“Fue distinto a lo que había pensado, fue una desgracia. Ahora tenemos que pasar unos días en cuarentena, vamos viendo”, resumió en diálogo con el canal porteño TN, al recordar una experiencia que definió como “un viaje inolvidable”, pese al dramático desenlace.
Según contó, las primeras señales de alarma aparecieron cuando el barco se encontraba cerca de Tristán da Cunha. Allí les informaron que un matrimonio neerlandés presentaba síntomas febriles, aunque en ese momento nadie sospechaba la gravedad del cuadro. Días después, el capitán comunicó la muerte del hombre, mientras que su esposa fue trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo, donde también falleció.
“En ese momento fue cuando se prendieron todas las alarmas. Empezaron a hacer análisis y empezaron a delinear que teníamos que estar aislados”, recordó Ferello. Hasta entonces, explicó, se creía que se trataba de una complicación infecciosa, hasta que finalmente la empresa naviera confirmó que se trataba de hantavirus.
Con el correr de los días apareció un nuevo contagio, que fue evacuado junto con otras personas, entre ellas un médico y un guía que también habían resultado infectados. Todos fueron trasladados a Johannesburgo, donde lograron recuperarse. A partir de entonces, en el barco comenzaron a extremarse las medidas de aislamiento y prevención.
Pese a la tensión, Ferello aseguró que dentro del crucero no se vivió un clima de pánico. “Como después no aparecieron más casos y nos empezamos a cuidar todos, se tomaron medidas para que no estuviéramos tan juntos. Yo estaba solo, así que siempre comía, desayunaba y paseaba solo; no tenía tanto contacto. Se siguió una vida normal”, explicó.
Finalmente, el MV Hondius arribó este domingo a Canarias, luego de semanas marcadas por la emergencia sanitaria y de un intento frustrado de desembarco en Cabo Verde. Desde allí, Carlos viajará junto a otras 26 personas -entre neerlandeses, alemanes, además de pasajeros de Grecia y Japón- rumbo a Países Bajos, donde continuará bajo seguimiento médico.
“Allá nos van a hacer un análisis de sangre y vamos a tener seguimiento periódico durante la estadía”, detalló. Mientras tanto, destacó la asistencia recibida por parte de Cancillería, el Ministerio de Salud argentino y los consulados, con quienes mantuvo contacto permanente durante toda la crisis.
Más allá de la tragedia, Ferello rescató el vínculo que se generó entre los pasajeros durante el extenso viaje: “Hoy, después de un mes, terminamos con una relación de fraternidad”.