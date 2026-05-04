Muerte por hantavirus en el Atlántico: ¿Cómo es el Hondius, el crucero de lujo que zarpó desde Ushuaia?

El crucero inició su travesía en el puerto de Ushuaia, en el extremo sur del país, con un itinerario diseñado para amantes de la naturaleza y la geografía extrema. Sin embargo, el viaje de más de cuarenta días se vio truncado por la aparición de síntomas compatibles con este virus. Hasta el momento, se ha confirmado una muerte por hantavirus, mientras que otros dos fallecimientos permanecen bajo investigación. Adicionalmente, el protocolo de emergencia ha obligado a aislar a tres personas más, entre las cuales se encuentran dos miembros de la tripulación.