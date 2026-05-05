Hantavirus en un crucero: España busca evitar el desembarco de pasajeros en Islas Canarias

El posible riesgo biológico que teme España

La preocupación de la comunidad internacional radica en la naturaleza de la transmisión. María Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias de la OMS, ha señalado que se sospecha de un contagio inusual. “Creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho”, advirtió. Generalmente, el hantavirus se transmite de roedores a humanos, pero la dinámica a bordo del crucero sugiere una propagación diferente que requiere una “investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo”.