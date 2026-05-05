Hantavirus en un crucero: España busca evitar el desembarco de pasajeros en Islas Canarias

Resumen para apurados
- España busca evitar el desembarco en Canarias del crucero Hondius, proveniente de Ushuaia, tras un brote de hantavirus que ya dejó tres muertos y varios casos sospechosos a bordo.
- El brote suma siete casos y tres fallecidos. El Ministerio de Sanidad español negocia con Cabo Verde evacuar allí a los enfermos para garantizar la seguridad sanitaria del buque.
- La OMS investiga una posible transmisión entre humanos, algo inusual para el virus. Mientras el sistema de salud español se declara preparado, existe tensión política por el riesgo.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, se encuentra en una fase de vigilancia intensiva y negociaciones diplomáticas para gestionar la delicada situación del crucero neerlandés Hondius. La embarcación, que navega actualmente con un brote activo de hantavirus a bordo, ha puesto en alerta a las autoridades de las Islas Canarias, el destino previsto que el Ejecutivo central busca ahora condicionar para minimizar riesgos epidemiológicos en territorio nacional.
“Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)”, informaron fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad. Esta medida busca garantizar que, si el buque finalmente llega a puertos españoles, lo haga en condiciones de seguridad sanitaria controlada.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió inicialmente que el desembarco en Canarias era un hecho aceptado, el Gobierno español mantiene una postura de cautela técnica. Según el último comunicado emitido por la cartera de Sanidad, “no habría motivo clínico para realizar una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias”.
No obstante, España no ha cerrado las puertas por completo, apelando a principios de auxilio marítimo y capacidad logística. La posición oficial subraya que los hospitales del archipiélago cuentan con la tecnología y el personal necesario para enfrentar la contingencia. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, hizo un llamamiento a la calma este martes: “Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Pestana reforzó la idea de que la infraestructura española es capaz de absorber este tipo de crisis sanitarias internacionales. “Canarias y España están preparadas para estos temas. Tenemos un sistema de salud robusto, capaz de afrontar ese reto”, añadió, destacando que “si nos toca asumir ese rol, se asumirá con la confianza en un sistema público robusto, importante, que funciona, que ha afrontado retos importantes sin mayores problemas o con los mismos problemas que cualquier otro sistema de salud avanzado”.
Mientras el Ejecutivo central analiza los datos, en el ámbito regional canario existe cierta resistencia. Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, manifestó en una entrevista radial su preferencia por que el Hondius no atraque en las islas. “Si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrán haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así, pues (que sea) con todas las garantías habidas y por haber”, explicó el mandatario.
Por su parte, desde Madrid han sido tajantes en redes sociales y canales oficiales: “En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud”.
El posible riesgo biológico que teme España
La preocupación de la comunidad internacional radica en la naturaleza de la transmisión. María Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias de la OMS, ha señalado que se sospecha de un contagio inusual. “Creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho”, advirtió. Generalmente, el hantavirus se transmite de roedores a humanos, pero la dinámica a bordo del crucero sugiere una propagación diferente que requiere una “investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo”.
A la fecha, el balance de la travesía, que se inició en Ushuaia y cuenta con 147 personas a bordo, es trágico. Se han identificado siete casos totales: dos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos. La OMS detalló que el saldo incluye “tres fallecimientos, un paciente en estado crítico (en Johannesburgo, Sudáfrica) y tres personas que presentan síntomas leves”. Entre las víctimas fatales se encuentran un hombre de 70 años y su esposa de 69, ambos de nacionalidad neerlandesa, además de un tercer fallecido que aún permanecería en el buque.