El barco con hantavirus partió a las islas Canarias

PRAIA, Cabo Verde.- El crucero MV Hondius partió de Cabo Verde rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el sábado al puerto de Granadilla de Abona, después de más de tres días de navegación.
El buque se encontraba fondeado desde el 3 de mayo cerca de Praia y partió poco antes de las 20.30, hora española, según la ruta que puede seguirse por la página VesselFinder.com.
Antes de su salida, tres personas afectadas por hantavirus habían sido evacuadas en avión. Se espera que el crucero llegue al sábado a Canarias con 146 personas a bordo.
Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación de salud y evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Solo hospitalizarán a aquellos que pudiesen desarrollar síntomas durante el trayecto de Cabo Verde a Canarias.
Ayer se difundió que la pareja de neerlandeses que falleció en relación al brote de hantavirus en MV Hondius recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar. “Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas”, indicó el Ministerio de Salud argentino. La pareja, a la que no identificó, llegó al país el 27 de noviembre, luego viajó a Chile y Uruguay y regresó a Argentina el 27 de marzo para subir al MV Hondius el 1 de abril.
Gobierno en la mira
El dato es relevante porque, según publicó el diario español “El País”, científicos argentinos sospecharon pronto que el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius podía haber sido causado por una de sus variantes más agresivas, la Andes sur (ANDV), única capaz de transmitirse persona a persona. Vieron de lo que era capaz en 2018, cuando hubo 34 contagios y 11 muertos en la pequeña localidad patagónica de Epuyén.
La confirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la infección en el crucero fue con la especie Andes (a la que pertenece la variante Andes sur) ha dado fuerza a una de las hipótesis: el primer infectado, el neerlandés de 70 años que murió, pudo contraer la enfermedad por el contacto con un roedor -el virus se contagia al inhalar partículas procedentes de heces, orina o saliva de un animal infectado- en alguno de los lugares de Argentina o Chile en los que circula esta variante y, tras embarcarse, contagiar a otros ocupantes del buque.
El brote en el crucero ha puesto en la mira al Gobierno de Javier Milei, que decidió retirarse de la OMS y hacer un recorte presupuestario en salud cercano al 30%, que complica la vigilancia epidemiológica. Además, ha arrojado luz sobre el aumento de casos en los últimos meses y refrescado el recuerdo del brote de Epuyén, el peor hasta la fecha.
Los profesionales que trabajan con enfermedades infecciosas engloban la retirada de la OMS dentro del declive generalizado de la salud pública por el ajuste gubernamental. La oposición lo lee como un nuevo motivo de descrédito del país en el exterior.
“¿Cuánta vergüenza internacional más deberemos soportar en este experimento distópico que nos toca vivir?”, criticó Pablo Yedlin, médico y diputado peronista por Tucumán, través de las redes al recordar que Argentina oficializó la salida de la organización responsable de supervisar la evolución del brote en aguas internacionales.
“Burbuja de aislamiento”
Mientras Argentina rastrea el origen del brote, el MV Hondius se dirige rumbo a las islas Canarias para la evacuación de quienes permanecen a bordo.
Hasta ahora hay ocho infectados, todos ellos en estricto aislamiento. Ayer, un avión ambulancia que trasladaba a dos casos sospechosos desde Cabo Verde hizo escala en Canarias para reparar la “burbuja de aislamiento” de una de las personas, informó una fuente del gobierno del archipiélago español.