El barco con hantavirus partió a las islas Canarias

La confirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la infección en el crucero fue con la especie Andes (a la que pertenece la variante Andes sur) ha dado fuerza a una de las hipótesis: el primer infectado, el neerlandés de 70 años que murió, pudo contraer la enfermedad por el contacto con un roedor -el virus se contagia al inhalar partículas procedentes de heces, orina o saliva de un animal infectado- en alguno de los lugares de Argentina o Chile en los que circula esta variante y, tras embarcarse, contagiar a otros ocupantes del buque.