Hantavirus en un crucero: evacuaron a tres pacientes y confirmaron una peligrosa cepa con contagio entre humanos

La crisis sanitaria a bordo del crucero MV Hondius escaló tras la confirmación de que el brote corresponde a la "variante Andes", la única cepa de hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona. Ante el riesgo, tres pacientes fueron evacuados de urgencia en Cabo Verde para ser trasladados a los Países Bajos, según confirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.