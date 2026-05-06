Hantavirus en un crucero: evacuaron a tres pacientes y confirmaron una peligrosa cepa con contagio entre humanos

La crisis sanitaria a bordo del crucero MV Hondius escaló tras la confirmación de que el brote corresponde a la "variante Andes", la única cepa de hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona. Ante el riesgo, tres pacientes fueron evacuados de urgencia en Cabo Verde para ser trasladados a los Países Bajos, según confirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.
Las autoridades de Suiza identificaron la variante Andes en un pasajero que desembarcó en abril. A diferencia de otras variantes transmitidas por roedores, esta puede contagiarse por contacto estrecho entre humanos, lo que explica la cuarentena estricta del buque.
Hasta el momento se reportaron tres fallecidos (una pareja neerlandesa y un ciudadano británico), tres casos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos.
Aunque la naviera "Oceanwide Expeditions" planea atracar en Tenerife para continuar con el cribado médico, el gobierno regional de Canarias se opone a recibir el buque por razones de seguridad ciudadana, pese a que el Ministerio de Sanidad de España lo designó como punto de referencia.