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In memoriam: el legado y la visión de Julio César Ruiz

Su vida estuvo ligada al crecimiento industrial y comercial del norte argentino.

TRAYECTORIA. Ruiz fue distinguido por PepsiCo Internacional como mejor embotellador del mundo en 1984, con Pepsi, y en 1992, con Seven Up. TRAYECTORIA. Ruiz fue distinguido por PepsiCo Internacional como mejor embotellador del mundo en 1984, con Pepsi, y en 1992, con Seven Up.
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Julio César Ruiz (24 de febrero de 1945 – 1 de mayo de 2026)

Hablar de Julio César Ruiz es hablar de una generación de empresarios tucumanos que entendieron que el trabajo, la visión y el compromiso con la provincia podían transformar realidades. Su vida estuvo ligada al crecimiento industrial y comercial del norte argentino, pero también a una manera de construir basada en el esfuerzo, la innovación y el profundo sentido de pertenencia con Tucumán.

Hijo de Lucía Giorgi y de don Anselmo Ruiz, importante empresario de la provincia, Julio acompañó desde joven a su padre en la expansión de distintas empresas, entre ellas Calzado Mayo S.R.L. y Anselmo Ruiz y Cia S.A., con presencia en todo el Noroeste Argentino.

En su juventud encontró en el rugby una escuela de valores. Formó y jugó para el equipo del Club Natación y Gimnasia de Tucumán, ganando el campeonato del año 1961 y 1963 e integró el seleccionado tucumano de rugby, representando a la provincia con disciplina, entrega y pasión. Por su calidad de juego y potencia física, también fue invitado a participar en partidos de rugby en la Capital Federal. Su pasión por el rugby y su vida cotidiana lo llevó a encontrar amigos que lo acompañaron siempre.

DEPORTISTA. Ruiz jugó para el equipo del Club Natación y Gimnasia de Tucumán. DEPORTISTA. Ruiz jugó para el equipo del Club Natación y Gimnasia de Tucumán.

Con el paso del tiempo, esos valores de esfuerzo, el trabajo en equipo y perseverancia lo trasladó al mundo empresarial. Junto a su padre fundó Embotelladora Noroeste S.A., dedicada al embotellado de bebidas gasificadas de la línea Pepsi Cola, con actividad en Tucumán, Chaco, Catamarca, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Santiago del Estero.

Reconocimiento internacional

Su visión empresarial y su apuesta por la modernización llevaron a la empresa a alcanzar reconocimiento internacional. Fue distinguido por PepsiCo Internacional como mejor embotellador del mundo en 1984, con Pepsi, y en 1992, con Seven Up. Uno de los hechos más recordados de aquella etapa fue la llegada de maquinaria de última tecnología trasladada en el avión Antonov, uno de los cargueros más grandes del planeta, que aterrizó por primera vez en suelo tucumano en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo.

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Impulsó empresas que formaron parte de la vida cotidiana de generaciones de tucumanos, entre ellas Embotelladora Noroeste S.A., Calzado Mayo, MC Center y el tradicional El Bolillo. También incursionó en emprendimientos inmobiliarios, en la industria azucarera, llegando a administrar 5 ingenios de Tucumán, y desarrolló campos agrícolas y ganaderos en el NOA. Más allá de su trayectoria empresarial, Julio César Ruiz se destacó como esposo, padre de seis hijos y guía de sus nietos y hermana. Fue un hombre de familia, de fe católica, diálogo y cercanía, recordado por su generosidad, su sensibilidad hacia los demás y su compromiso con cada comunidad en la que se desempeñó.

Su historia forma parte de la historia empresarial tucumana. Su nombre queda asociado a una vida de trabajo, deporte, innovación y compromiso, dejando una huella profunda en su familia, en sus empresas, en el rugby que acompañó y en todos aquellos que recibieron su ejemplo y generosidad.

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