In memoriam: el legado y la visión de Julio César Ruiz

Impulsó empresas que formaron parte de la vida cotidiana de generaciones de tucumanos, entre ellas Embotelladora Noroeste S.A., Calzado Mayo, MC Center y el tradicional El Bolillo. También incursionó en emprendimientos inmobiliarios, en la industria azucarera, llegando a administrar 5 ingenios de Tucumán, y desarrolló campos agrícolas y ganaderos en el NOA. Más allá de su trayectoria empresarial, Julio César Ruiz se destacó como esposo, padre de seis hijos y guía de sus nietos y hermana. Fue un hombre de familia, de fe católica, diálogo y cercanía, recordado por su generosidad, su sensibilidad hacia los demás y su compromiso con cada comunidad en la que se desempeñó.