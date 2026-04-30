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Bloqueo al Estrecho de Ormuz: el petróleo escaló a su precio más alto en cuatro años

Donald Trump endureció su postura contra Irán y provocó un "shock" en el precio del petróleo.

La suba del petróleo. La suba del petróleo. FOTO TOMADA DE ELFINANCIERO.COM.MX
Hace 1 Hs

Los mercados energéticos globales reaccionaron con volatilidad hoy tras las declaraciones de Donald Trump sobre la crisis en el Golfo. El barril de Brent superó la barrera de los U$S125, al alcanzar su nivel más alto desde mayo de 2022, impulsado por el temor a que el cerco naval sobre Irán se extienda durante meses.

La dinámica de precios:

- Brent: los contratos para junio registraron un salto inicial del 7%, tocando los U$Ss126,41, antes de estabilizarse en torno a los U$S122 en la sesión asiática.

- WTI: el crudo de referencia estadounidense trepó hasta los U$S110,93, al reflejar una prima de riesgo creciente.

La parálisis del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro mundial de crudo, es el principal factor de presión. Según analistas de ING Bank, el rechazo de la Casa Blanca a las propuestas de reapertura de Irán quebró las esperanzas de una solución a corto plazo, y consolidó un escenario de oferta restringida y capacidades de almacenamiento saturadas en la región.

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