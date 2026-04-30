Bloqueo al Estrecho de Ormuz: el petróleo escaló a su precio más alto en cuatro años

La parálisis del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro mundial de crudo, es el principal factor de presión. Según analistas de ING Bank, el rechazo de la Casa Blanca a las propuestas de reapertura de Irán quebró las esperanzas de una solución a corto plazo, y consolidó un escenario de oferta restringida y capacidades de almacenamiento saturadas en la región.