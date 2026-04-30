Bloqueo al Estrecho de Ormuz: el petróleo escaló a su precio más alto en cuatro años

Los mercados energéticos globales reaccionaron con volatilidad hoy tras las declaraciones de Donald Trump sobre la crisis en el Golfo. El barril de Brent superó la barrera de los U$S125, al alcanzar su nivel más alto desde mayo de 2022, impulsado por el temor a que el cerco naval sobre Irán se extienda durante meses.
La dinámica de precios:
- Brent: los contratos para junio registraron un salto inicial del 7%, tocando los U$Ss126,41, antes de estabilizarse en torno a los U$S122 en la sesión asiática.
- WTI: el crudo de referencia estadounidense trepó hasta los U$S110,93, al reflejar una prima de riesgo creciente.
La parálisis del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro mundial de crudo, es el principal factor de presión. Según analistas de ING Bank, el rechazo de la Casa Blanca a las propuestas de reapertura de Irán quebró las esperanzas de una solución a corto plazo, y consolidó un escenario de oferta restringida y capacidades de almacenamiento saturadas en la región.