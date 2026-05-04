Guerra en Medio Oriente: Irán propone o “un mal acuerdo” o una operación militar “imposible”

El plan de Irán

Según las agencias de noticias iraníes, el plan que Irán transmitió a Washington consta de 14 puntos y busca para poner fin a la contienda bélica en un plazo de 30 días. La agencia Tasnim afirma que Teherán exige la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo de los puertos y de la congelación de los activos iraníes, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones, un “mecanismo” para el estrecho de Ormuz y “el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano”. Este país se vio arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbollah atacó a Israel para vengar la muerte del líder iraní Alí Jamenei el primer día de los bombardeos. El domingo Israel ordenó la evacuación “urgente” de las localidades situadas más allá del sector que controla en el sur del Líbano y que designa como “zona de seguridad”.