Secciones
Mundo

Guerra en Medio Oriente: Irán propone o “un mal acuerdo” o una operación militar “imposible”

Los Guardianes de la Revolución iraníes desafiaron a EEUU a elegir.

GUERRA EN MARCHA. Una columna de humo se eleva después de un ataque en Teherán. GUERRA EN MARCHA. Una columna de humo se eleva después de un ataque en Teherán.
04 Mayo 2026

Los Guardianes de la Revolución iraníes desafiaron este domingo a Estados Unidos a elegir entre una operación militar “imposible” o un “mal acuerdo” con Teherán, después de que el presidente Donald Trump menospreciara la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra. La situación entre ambos países sigue estancada desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques israeloestadounidenses contra Irán y de represalias de Teherán en la región. Los esfuerzos diplomáticos no han logrado reactivar las infructuosas negociaciones celebradas en Islamabad el 11 de abril debido a las profundas discrepancias en temas como el bloqueo del estrecho de Ormuz o el programa nuclear de la república islámica.

Para dar una nueva oportunidad al diálogo, Teherán presentó una propuesta revisada a Washington, que ya respondió a través de Pakistán, que actúa como mediador, informó el domingo por la noche la diplomacia iraní. “Estamos examinándolos y formularemos la respuesta adecuada”, declaró el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai. Sin embargo, el sábado, el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní. “No puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años”, dijo en su plataforma Truth Social.

El sitio estadounidense de noticias Axios informó, citando a dos fuentes al tanto de la propuesta, que esta fijaba “un plazo de un mes para negociar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin al bloqueo naval estadounidense y terminar de forma permanente la guerra en Irán y en Líbano”.

Irán considera probable reanudar la guerra con EE.UU

Irán considera probable reanudar la guerra con EE.UU

El domingo, en un comunicado difundido por la televisión pública, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que “el margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido”. “Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”, insistió.

Este órgano menciona un “ultimátum” iraní sobre el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un “cambio de tono” de China, Rusia y Europa con respecto a Washington.

El plan de Irán

Según las agencias de noticias iraníes, el plan que Irán transmitió a Washington consta de 14 puntos y busca para poner fin a la contienda bélica en un plazo de 30 días. La agencia Tasnim afirma que Teherán exige la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo de los puertos y de la congelación de los activos iraníes, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones, un “mecanismo” para el estrecho de Ormuz y “el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano”. Este país se vio arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbollah atacó a Israel para vengar la muerte del líder iraní Alí Jamenei el primer día de los bombardeos. El domingo Israel ordenó la evacuación “urgente” de las localidades situadas más allá del sector que controla en el sur del Líbano y que designa como “zona de seguridad”.

Máxima presión en Ormuz: Trump amenazó con sanciones a las empresas navieras si pagan "peajes" a Irán

Máxima presión en Ormuz: Trump amenazó con sanciones a las empresas navieras si pagan peajes a Irán

Tasnim no menciona el programa nuclear, un tema crucial para Estados Unidos e Israel, que acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica. El país lo niega. (AFP)

Temas Estados Unidos de AméricaIránLíbanoDonald TrumpGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guerra en Medio Oriente: Trump no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Guerra en Medio Oriente: Trump no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Donald Trump redobla la presión sobre Irán y rechaza levantar el bloqueo: “Se están asfixiando”

Donald Trump redobla la presión sobre Irán y rechaza levantar el bloqueo: “Se están asfixiando”

El Gobierno argentino condenó a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz y respaldó a EEUU e Israel

El Gobierno argentino condenó a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz y respaldó a EEUU e Israel

Trump estudia la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump estudia la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si Trump levanta su bloqueo

Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si Trump levanta su bloqueo

Lo más popular
El límite del fútbol tucumano: competir no alcanza si no hay estructura
1

El límite del fútbol tucumano: competir no alcanza si no hay estructura

La paradoja de ser pionera: OpenAI enfrenta tres desafíos que definirán su futuro
2

La paradoja de ser pionera: OpenAI enfrenta tres desafíos que definirán su futuro

Las “trampas” en los tratados sobre armas nucleares
3

Las “trampas” en los tratados sobre armas nucleares

Vocación y chance laboral en Argentina: ¿las personas trabajan de lo que estudiaron?
4

Vocación y chance laboral en Argentina: ¿las personas trabajan de lo que estudiaron?

El Gobierno nacional sigue apostando al agro para captar dólares
5

El Gobierno nacional sigue apostando al agro para captar dólares

Ranking notas premium
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
1

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
2

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

El límite del fútbol tucumano: competir no alcanza si no hay estructura
3

El límite del fútbol tucumano: competir no alcanza si no hay estructura

La paradoja de ser pionera: OpenAI enfrenta tres desafíos que definirán su futuro
4

La paradoja de ser pionera: OpenAI enfrenta tres desafíos que definirán su futuro

Juan, el fotógrafo de La Madrid que protege de las inundaciones los recuerdos de todo un pueblo
5

Juan, el fotógrafo de La Madrid que protege de las inundaciones los recuerdos de todo un pueblo

Más Noticias
Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve

Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve

Así queda la jubilación mínima de Anses con el bono en mayo 2026

Así queda la jubilación mínima de Anses con el bono en mayo 2026

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru

Los ruidos del vacío

Los ruidos del vacío

2,5 millones de hogares dejaron de recibir ayuda en luz y gas

2,5 millones de hogares dejaron de recibir ayuda en luz y gas

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza

Comentarios