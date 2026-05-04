Guerra en Medio Oriente: Irán propone o “un mal acuerdo” o una operación militar “imposible”

Los Guardianes de la Revolución iraníes desafiaron este domingo a Estados Unidos a elegir entre una operación militar “imposible” o un “mal acuerdo” con Teherán, después de que el presidente Donald Trump menospreciara la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra. La situación entre ambos países sigue estancada desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques israeloestadounidenses contra Irán y de represalias de Teherán en la región. Los esfuerzos diplomáticos no han logrado reactivar las infructuosas negociaciones celebradas en Islamabad el 11 de abril debido a las profundas discrepancias en temas como el bloqueo del estrecho de Ormuz o el programa nuclear de la república islámica.
Para dar una nueva oportunidad al diálogo, Teherán presentó una propuesta revisada a Washington, que ya respondió a través de Pakistán, que actúa como mediador, informó el domingo por la noche la diplomacia iraní. “Estamos examinándolos y formularemos la respuesta adecuada”, declaró el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai. Sin embargo, el sábado, el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní. “No puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años”, dijo en su plataforma Truth Social.
El sitio estadounidense de noticias Axios informó, citando a dos fuentes al tanto de la propuesta, que esta fijaba “un plazo de un mes para negociar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin al bloqueo naval estadounidense y terminar de forma permanente la guerra en Irán y en Líbano”.
El domingo, en un comunicado difundido por la televisión pública, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que “el margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido”. “Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”, insistió.
Este órgano menciona un “ultimátum” iraní sobre el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un “cambio de tono” de China, Rusia y Europa con respecto a Washington.
El plan de Irán
Según las agencias de noticias iraníes, el plan que Irán transmitió a Washington consta de 14 puntos y busca para poner fin a la contienda bélica en un plazo de 30 días. La agencia Tasnim afirma que Teherán exige la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo de los puertos y de la congelación de los activos iraníes, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones, un “mecanismo” para el estrecho de Ormuz y “el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano”. Este país se vio arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbollah atacó a Israel para vengar la muerte del líder iraní Alí Jamenei el primer día de los bombardeos. El domingo Israel ordenó la evacuación “urgente” de las localidades situadas más allá del sector que controla en el sur del Líbano y que designa como “zona de seguridad”.
Tasnim no menciona el programa nuclear, un tema crucial para Estados Unidos e Israel, que acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica. El país lo niega. (AFP)