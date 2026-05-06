Irán dice que “recién empieza” su pelea por el paso de Ormuz

En contradicción con las declaraciones de Rubio, el Pentágono amenazó con una respuesta “devastadora” si Irán ataca buques comerciales en el estrecho de Ormuz. El jefe del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos dijo ayer que las fuerzas de ese país están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra irán si se lo ordenan. Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.