Irán dice que “recién empieza” su pelea por el paso de Ormuz

TEHERÁN, Irán.- El principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos advirtió que su país “ni siquiera ha empezado” su enfrentamiento por el estrecho de Ormuz. “Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, afirmó Mohamad Baqer Qalibaf en una publicación en X.
Qalibaf, que también es el presidente del Parlamento iraní, señaló que las acciones de Estados Unidos y sus aliados han puesto en riesgo la seguridad de la navegación en el estrecho, clave para el comercio mundial de petróleo y gas, pero aseguró que su “presencia maligna disminuirá”.
Mientras tanto, desde Estados Unidos llegan declaraciones de que ha concluido sus operaciones ofensivas contra Irán. Lo dijo ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, que confirma una comunicación oficial dirigida al Congreso un mes después del inicio de un frágil alto el fuego.
“La operación Epic Fury ha terminado, tal como el presidente (Donald Trump) informó al Congreso. Hemos concluido esa fase”, dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca.
El gobierno de Trump tenía 60 días tras el inicio de hostilidades para informar al Congreso sobre la guerra, iniciada sin solicitar un permiso previo.
Trump ha amenazado a Irán con represalias importantes si ataca buques estadounidenses y el domingo anunció el llamado “Proyecto Libertad” para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Ormuz, cuyo control clama Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Rubio dijo que Estados Unidos ha “logrado los objetivos” de esa etapa ofensiva. “Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía”, afirmó, y añadió que Trump aún prefería un acuerdo negociado con Irán.
“Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva -dijo Rubio-. Y lo que eso significa es muy sencillo: no se dispara a menos que nos disparen primero”, explicó.
Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, mataron a altos dirigentes y destruyeron instalaciones militares y económicas. La república islámica respondió con misiles y drones en toda la región.
Negociaciones estancadas
Trump declaró un alto el fuego con Irán el 8 de abril, que desde entonces ha prorrogado, aunque las negociaciones con Teherán están estancadas.
Rubio, ex senador, también dijo que no estaba de acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas cuando envía tropas y solicite autorización después de 60 días.
“Esa ley es anticonstitucional. No obstante, cumplimos con algunos de sus elementos a fin de mantener buenas relaciones con el Congreso”, dijo.
En contradicción con las declaraciones de Rubio, el Pentágono amenazó con una respuesta “devastadora” si Irán ataca buques comerciales en el estrecho de Ormuz. El jefe del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos dijo ayer que las fuerzas de ese país están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra irán si se lo ordenan. Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron dar una “respuesta contundente” si cualquier barco se desvía de la ruta demarcada por la república islámica en el estrecho.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril impuso un bloqueo a los puertos iraníes y el lunes lanzó la llamada operación “Proyecto Libertad” para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho. Según empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.
El Mando Central de Estados Unidos “y el resto de la fuerza conjunta siguen preparados para reanudar las hostilidades” contra Irán “si se ordena hacerlo”, declaró el general Dan Caine a la prensa.
“Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación”, insistió.