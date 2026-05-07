Después de las tensiones con el presidente Milei, Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris

Las tensiones entre Rocca y Milei

La hostilidad alcanzó su punto máximo el pasado 10 de marzo en Nueva York, durante la inauguración de la Argentina Week. Allí, el presidente Milei lanzó duras críticas contra la dirigencia empresarial tradicional. El mandatario fue tajante al declarar: “Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”.