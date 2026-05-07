Después de las tensiones con el presidente Milei, Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris

Resumen para apurados
- Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris, firma de Techint, y será reemplazado por Gabriel Podskubka en un contexto de fuertes cruces públicos con el presidente Javier Milei.
- La salida ocurre tras licitaciones fallidas y críticas de Milei en Nueva York. Rocca mantendrá sus roles como presidente de Techint y Tenaris para liderar la visión estratégica.
- El movimiento marca el fin de una era operativa y redefine la relación entre el sector industrial y el Gobierno, en medio de una disputa por la competitividad y el modelo económico.
En un movimiento que redefine la cúpula directiva de uno de los conglomerados más potentes de la región, el Grupo Techint confirmó que Paolo Rocca dejará su función como CEO de Tenaris, la firma líder en la producción de tubos para la industria energética. La transición, que marca el fin de una era en la gestión operativa directa del empresario, posicionará a Gabriel Podskubka, actual director de operaciones (COO), al frente de la conducción global de la compañía.
Pese a este paso al costado en la línea ejecutiva, Rocca mantendrá un control férreo sobre el rumbo de sus empresas. Según informaron fuentes cercanas a la firma, citadas por el diario Perfil, el directivo conservará sus puestos como presidente del Grupo Techint y presidente de Tenaris, roles desde los cuales continuará liderando las decisiones estratégicas y la visión a largo plazo del gigante industrial.
La salida de Rocca de la dirección ejecutiva no parece ser un hecho aislado, sino que ocurre en un clima de creciente fricción con la administración de Javier Milei. La relación entre el máximo referente industrial del país y el Ejecutivo se agrietó profundamente tras una reciente licitación energética en la que una competidora internacional logró imponerse sobre Tenaris con una oferta de menores costos, lo que disparó cuestionamientos oficiales sobre la competitividad del grupo.
Las tensiones entre Rocca y Milei
La hostilidad alcanzó su punto máximo el pasado 10 de marzo en Nueva York, durante la inauguración de la Argentina Week. Allí, el presidente Milei lanzó duras críticas contra la dirigencia empresarial tradicional. El mandatario fue tajante al declarar: “Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”.
El discurso presidencial en Estados Unidos marcó una ruptura discursiva respecto a cómo se vinculaba el poder político con el Techint. Milei arremetió contra lo que considera una "política corrupta" y aseguró que “Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a muchos argentinos, pero se terminó”.
Incluso, el jefe de Estado estableció una comparación con la gestión anterior al señalar que “los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”. Bajo esta premisa, el mandatario ratificó que su pelea es "por el bienestar de los argentinos" y contra un modelo económico que considera injusto.