Paolo Rocca le respondió al Gobierno, defendió a la industria y advirtió sobre la competencia desleal

Tras la polémica por la licitación del gasoducto de Vaca Muerta, Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, fijó su posición mediante una carta enviada al Gobierno nacional. El empresario respaldó la apertura económica impulsada por Javier Milei, aunque advirtió que la inserción internacional de Argentina no debe ignorar las prácticas desleales de mercados que no operan bajo reglas capitalistas.
Rocca detalló la estrategia de Tenaris en la licitación de SESA, donde resultó ganadora la firma india Welspun. Reveló que su compañía ofreció reducir sus precios un 24% -al operar sin rentabilidad- con el único fin de "preservar la operación industrial a largo plazo".
Según el empresario, el precio adjudicado al competidor externo está incluso por debajo de los valores históricos, lo que sugeriría una maniobra de "dumping" facilitada por la sobrecapacidad de acero en Asia.
"Agresiva política de exportación"
El CEO resaltó que potencias como EE.UU., la Unión Europea y Brasil ya blindaron sus industrias con aranceles ante la "agresiva política de exportación" de países como India. "La apertura comercial debe ir acompañada de políticas que preserven la confianza del inversor", señaló Rocca, al vincular este reclamo al reciente pacto de seguridad económica entre Argentina y Estados Unidos.
A pesar de los roces recientes con el Gobierno, Rocca reafirmó su compromiso con el país y anunció un ambicioso plan de inversión: U$S1.400 millones para este año, U$S1.600 millones en 2025 y U$S2.400 millones en 2026. Con este desembolso de U$S5.400 millones en el trienio, Techint busca capitalizar la estabilización macroeconómica y el desplome del riesgo país.