Secciones
Política

Paolo Rocca le respondió al Gobierno, defendió a la industria y advirtió sobre la competencia desleal

A través de una carta, el CEO de Techint respondió a las críticas del Gobierno. Apoyó el rumbo económico de Milei, pero exigió condiciones de competencia justa.

Paolo Rocca Paolo Rocca
Hace 3 Hs

Tras la polémica por la licitación del gasoducto de Vaca Muerta, Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, fijó su posición mediante una carta enviada al Gobierno nacional. El empresario respaldó la apertura económica impulsada por Javier Milei, aunque advirtió que la inserción internacional de Argentina no debe ignorar las prácticas desleales de mercados que no operan bajo reglas capitalistas.

Rocca detalló la estrategia de Tenaris en la licitación de SESA, donde resultó ganadora la firma india Welspun. Reveló que su compañía ofreció reducir sus precios un 24% -al operar sin rentabilidad- con el único fin de "preservar la operación industrial a largo plazo". 

Según el empresario, el precio adjudicado al competidor externo está incluso por debajo de los valores históricos, lo que sugeriría una maniobra de "dumping" facilitada por la sobrecapacidad de acero en Asia.

"Agresiva política de exportación"

El CEO resaltó que potencias como EE.UU., la Unión Europea y Brasil ya blindaron sus industrias con aranceles ante la "agresiva política de exportación" de países como India. "La apertura comercial debe ir acompañada de políticas que preserven la confianza del inversor", señaló Rocca, al vincular este reclamo al reciente pacto de seguridad económica entre Argentina y Estados Unidos.

A pesar de los roces recientes con el Gobierno, Rocca reafirmó su compromiso con el país y anunció un ambicioso plan de inversión: U$S1.400 millones para este año, U$S1.600 millones en 2025 y U$S2.400 millones en 2026. Con este desembolso de U$S5.400 millones en el trienio, Techint busca capitalizar la estabilización macroeconómica y el desplome del riesgo país.

Temas Buenos AiresPaolo RoccaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El jefe de la UIA salió a defender a Paolo Rocca

El jefe de la UIA salió a defender a Paolo Rocca

Otro round de Milei con Rocca y la Corte arbitrará en el conflicto Mercado Libre-Temu

Otro round de Milei con Rocca y la Corte arbitrará en el conflicto Mercado Libre-Temu

Jugó all in para que el Gobierno termine: Milei validó una grave acusación contra Paolo Rocca y escaló la guerra con Techint

"Jugó all in para que el Gobierno termine": Milei validó una grave acusación contra Paolo Rocca y escaló la guerra con Techint

Lo más popular
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
1

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
2

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
4

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika
5

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez
6

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Más Noticias
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Ataque en Tafí del Valle: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

Ataque en Tafí del Valle: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

Reforma laboral: la presión del Gobierno de Javier Milei funcionó y la media sanción está al caer

Reforma laboral: la presión del Gobierno de Javier Milei funcionó y la media sanción está al caer

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Comentarios