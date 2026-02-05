Paolo Rocca le respondió al Gobierno, defendió a la industria y advirtió sobre la competencia desleal

"Agresiva política de exportación"

El CEO resaltó que potencias como EE.UU., la Unión Europea y Brasil ya blindaron sus industrias con aranceles ante la "agresiva política de exportación" de países como India. "La apertura comercial debe ir acompañada de políticas que preserven la confianza del inversor", señaló Rocca, al vincular este reclamo al reciente pacto de seguridad económica entre Argentina y Estados Unidos.