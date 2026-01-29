"Jugó all in para que el Gobierno termine": Milei validó una grave acusación contra Paolo Rocca y escaló la guerra con Techint

La tensión entre la Casa Rosada y el Grupo Techint cruzó un nuevo límite este miércoles. Lo que comenzó como una disputa comercial por una licitación en Vaca Muerta derivó en una grave acusación política avalada por el propio Javier Milei. El Presidente sumó una nueva embestida contra Paolo Rocca al validar en sus redes sociales una teoría que sostiene que el CEO de la metalúrgica conspiró activamente para desestabilizar a la gestión libertaria.