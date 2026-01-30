Otro round de Milei con Rocca y la Corte arbitrará en el conflicto Mercado Libre-Temu

Lo hizo ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Desde el unicornio argentino afirmaron que la acusación está vinculada a “mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas”. En su denuncia, Mercado Libre cuestionó que Temu haya iniciado sus operaciones en la Argentina en marzo de 2025 y rápidamente haya ganado presencia en el mercado a través de una estrategia agresiva, basada en precios extremadamente bajos -incluso por debajo del costo de los productos-, junto con publicidad engañosa y métodos comerciales coercitivos, en aparente violación de la normativa vigente. Asimismo, sostuvo que Temu opera mediante su aplicación y múltiples plataformas digitales, incluyendo Instagram, TikTok, Facebook y YouTube y que, a través de estos canales, lanzó campañas de marketing que -según Mercado Libre- inducen al error a los consumidores, “utilizando precios irrisorios y supuestas promociones que no se cumplen en la práctica, con el fin de fomentar la descarga y uso de su app”.