Otro round de Milei con Rocca y la Corte arbitrará en el conflicto Mercado Libre-Temu

1. Milei vuelve a la carga contra el ceo de Techint
El presidente Javier Milei elevó la confrontación pública con Paolo Rocca, director ejecutivo de Techint, al replicar en la red X un mensaje en el que se acusaba al empresario de apostar por la caída del gobierno libertario tras la derrota electoral que sufrió en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre), previa a las elecciones de octubre que terminaron con el triunfo de La Libertad Avanza. “DATO”, escribió el mandatario para adherir a un posteo del usuario @ziberal que decía: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”. Este mensaje se dio en el marco de la tensión entre el gobierno y el grupo empresario, tras la adjudicación a la empresa india Welspun para el suministro de tubos de 480 kilómetros, con una oferta de U$S 203 millones, es decir, 25% menos que la última propuesta de Tenaris, filial de Techint. Por primera vez en décadas, una compañía extranjera desplazó a una proveedora local en este sector clave de la economía.
2. India rechaza acusación de Techint
El embajador de la India, Ajaneesh Kumar, rechazó las acusaciones de dumping de Techint, luego de que la empresa Welspun resultara adjudicada en la licitación para proveer caños a Southern Energy (SESA), el consorcio que lleva adelante el proyecto de construcción de un ducto de 480 kilómetros que transportará el gas desde Vaca Muerta hasta el puerto rionegrino de San Antonio Oeste. La compañía de origen indio fue elegida debido a que presentó la propuesta más competitiva, por 203 millones de dólares. Además, ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que sus competidores. El eje de la polémica es que los precios de Tenaris, del grupo Techint, eran un 40% más altos y, aunque fue reduciendo esos valores durante el proceso licitatorio, no logró superar a Welspun. “Tenemos depósitos de minerales en nuestro propio país, mano de obra que todavía es un poco barata y buena productividad”, explicó el diplomático en una charla con Infobae.com.
3. Sigue la batalla por el e-commerce
Tras una denuncia administrativa de Mercado Libre contra Temu por “deslealtad comercial”, la plataforma china llevó la causa a la Justicia. El gigante asiático del e-commerce solicitó de manera ”urgente” una medida cautelar. En agosto de 2025, Mercado Libre presentó una denuncia por presunta publicidad engañosa hecha por Temu, una “estrategia desleal y contraria a las disposiciones del Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019”.
Lo hizo ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Desde el unicornio argentino afirmaron que la acusación está vinculada a “mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas”. En su denuncia, Mercado Libre cuestionó que Temu haya iniciado sus operaciones en la Argentina en marzo de 2025 y rápidamente haya ganado presencia en el mercado a través de una estrategia agresiva, basada en precios extremadamente bajos -incluso por debajo del costo de los productos-, junto con publicidad engañosa y métodos comerciales coercitivos, en aparente violación de la normativa vigente. Asimismo, sostuvo que Temu opera mediante su aplicación y múltiples plataformas digitales, incluyendo Instagram, TikTok, Facebook y YouTube y que, a través de estos canales, lanzó campañas de marketing que -según Mercado Libre- inducen al error a los consumidores, “utilizando precios irrisorios y supuestas promociones que no se cumplen en la práctica, con el fin de fomentar la descarga y uso de su app”.
4. Árbitro de la contienda comercial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervendrá en la disputa judicial de Mercado Libre contra Temu. La controversia comenzó en julio de 2025 cuando la empresa de Marcos Galperín presentó ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, organismo que depende del Ministerio de Economía, una denuncia administrativa contra Temu por competencia desleal. Desde esa denuncia llevada adelante por Mercado Libre, ningún tribunal se declaró competente para atender la demanda, consignó TN.com.