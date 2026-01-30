El jefe de la UIA salió a defender a Paolo Rocca

“Cuando se piensa en Alemania, Italia, Corea o Estados Unidos, aparecen automáticamente sus grandes marcas”, plantea el titular de la UIA, al remarcar que existe una relación directa entre el prestigio internacional de un país y la calidad de sus empresas. En ese sentido, las compañías líderes no solo producen bienes, sino que funcionan como cartas de presentación de la cultura industrial, la tecnología y la reputación nacional.