Secciones
Política

El jefe de la UIA salió a defender a Paolo Rocca

Martín Rappallini reivindicó el rol de los grandes empresarios y destacó la figura del CEO de Techint como modelo de liderazgo industrial.

Martín Rapallini Martín Rapallini
Hace 2 Hs

En medio del debate público por el rol de los grandes grupos económicos y la denominada “guerra de los tubos”, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió a respaldar públicamente a Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, a través de una columna titulada “El progreso tiene líderes con nombre y apellido”.

El texto no solo funciona como una defensa puntual del empresario, sino como una toma de posición sobre el modelo de desarrollo que, según la UIA, necesita la Argentina: más empresas líderes globales, una burguesía industrial consolidada y un cambio cultural que revalorice socialmente a quienes producen, invierten y exportan.

Empresarios, marcas y prestigio internacional

Rappallini sostiene que los países que lograron altos niveles de ingreso per cápita, estabilidad y cohesión social comparten un rasgo central: la existencia de una clase dirigente empresarial fuerte, capaz de liderar la inversión, la innovación y la inserción internacional.

“Cuando se piensa en Alemania, Italia, Corea o Estados Unidos, aparecen automáticamente sus grandes marcas”, plantea el titular de la UIA, al remarcar que existe una relación directa entre el prestigio internacional de un país y la calidad de sus empresas. En ese sentido, las compañías líderes no solo producen bienes, sino que funcionan como cartas de presentación de la cultura industrial, la tecnología y la reputación nacional.

Grandes empresas y entramado PyME

Lejos de oponer grandes compañías y pequeñas empresas, Rappallini propone un modelo complementario: un núcleo reducido de empresas líderes —el “1%” que empuja escala, tecnología y exportaciones— junto a un amplio entramado de PyMEs, responsable del empleo territorial, la movilidad social y la capilaridad productiva.

Ese esquema, afirma, es el que se repite en las economías desarrolladas y requiere, además, de una cultura que valore al empresario como actor central del desarrollo, y no como una figura sospechosa o marginal.

Alberdi, la cultura industrial y el prestigio de producir

En uno de los pasajes más políticos de la columna, el presidente de la UIA recurre a Juan Bautista Alberdi para reforzar su argumento. Cita al pensador tucumano cuando sostenía que una nación moderna debía glorificar los triunfos industriales, ennoblecer el trabajo y rodear de honor a las empresas.

Para Rappallini, ese reconocimiento social sigue siendo una deuda pendiente en la Argentina y constituye una condición indispensable para abandonar modelos excesivamente estatistas y construir un capitalismo productivo y competitivo.

Paolo Rocca como ejemplo de liderazgo empresario

Es en ese marco donde aparece la figura de Paolo Rocca, a quien el dirigente industrial describe como un empresario comprometido, involucrado en el día a día de su compañía, con una fuerte cultura del trabajo, la disciplina y la mejora continua.

Rappallini destaca que, con más de 70 años, Rocca continúa recorriendo plantas, liderando equipos y dedicando largas jornadas a la gestión, una actitud que —según sostiene— explica por qué algunas empresas logran competir a nivel global y sostener cadenas de valor complejas.

Un modelo de desarrollo en disputa

La defensa del CEO de Techint se inscribe en una discusión más amplia sobre el rumbo económico y productivo del país. Para el titular de la UIA, la Argentina no puede aspirar a convertirse en una nación moderna y con movilidad social sin más empresas líderes globales, un sector privado fortalecido y una clase empresaria dispuesta a asumir el liderazgo del progreso.

“El desarrollo se hace con empresas”, concluye la columna, y detrás de ellas, con dirigentes que tengan nombre, apellido y vocación de construir a largo plazo.

Temas Unión Industrial ArgentinaPaolo RoccaMileiMartín Rappallini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jugó all in para que el Gobierno termine: Milei validó una grave acusación contra Paolo Rocca y escaló la guerra con Techint

"Jugó all in para que el Gobierno termine": Milei validó una grave acusación contra Paolo Rocca y escaló la guerra con Techint

Milei endureció su discurso contra el empresariado: Los que hacen negocios turbios con el Estado deben ir a la quiebra

Milei endureció su discurso contra el empresariado: "Los que hacen negocios turbios con el Estado deben ir a la quiebra"

Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
4

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
5

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
6

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Más Noticias
Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Osvaldo Jaldo: “La Nación tiene que empezar a cumplir con las provincias”

Osvaldo Jaldo: “La Nación tiene que empezar a cumplir con las provincias”

Comentarios