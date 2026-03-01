Secciones
Política

El duro ataque de Javier Milei a los empresarios y el dardo contra Paolo Rocca

En su discurso ante el Congreso, el Presidente apuntó contra el establishment económico y el proteccionismo industrial.

DISCURSO. Milei fue protagonista de un discurso polémico. DISCURSO. Milei fue protagonista de un discurso polémico.
01 Marzo 2026

El nivel de confrontación del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias no se limitó a la dirigencia política, sino que tuvo como blanco directo al establishment económico de la Argentina. En uno de los tramos más enérgicos de la noche, el Presidente apuntó contra lo que denominó como "empresarios prebendarios" y los acusó de ser partícipes necesarios en la decadencia del país.

"Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos", resaltó el mandatario frente a la Asamblea Legislativa.

Tras esa definición, interpeló de manera directa al recinto y a la ciudadanía: "¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?".

Lejos de quedarse en acusaciones genéricas hacia el empresariado, el jefe de Estado le puso nombre y apellido a sus críticas al exponer casos concretos de la industria nacional. En una clara referencia a su reciente y tenso cruce con el empresario Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, Milei disparó munición gruesa sobre los costos de los insumos industriales.

"¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero U$S4.000 cuando se paga U$S1.400?", cuestionó el Presidente desde el estrado. De inmediato, elevó la gravedad de su denuncia al revelar presuntas presiones corporativas contra el Gobierno, asegurando que ante la negativa oficial de acceder a dicho "capricho", desde el sector se amenazó con "adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios".

En la misma línea argumentativa para desarmar el modelo de protección industrial, Milei hizo alusión al reciente conflicto sindical y al cierre de la empresa fabricante de neumáticos FATE. Para el mandatario, estas crisis empresariales encubren maniobras de presión al Estado que terminan perjudicando el bolsillo de los consumidores.

"¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?", preguntó de forma retórica.

Finalmente, extendió sus críticas a la industria textil local para graficar el impacto de la economía cerrada en la vida cotidiana de los argentinos, rematando su embestida con un ejemplo tajante: "¿O acaso les parece pagar una remera básica U$S50 cuando la importada cuesta U$S5?".

Temas Apertura de sesiones ordinarias Honorable Cámara de Diputados de la NaciónPaolo RoccaArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei apuntó contra la izquierda en el Congreso y llamó “Chilindrina troska” a Myriam Bregman

Javier Milei apuntó contra la izquierda en el Congreso y llamó “Chilindrina troska” a Myriam Bregman

Milei defendió el déficit cero y el achique del Estado en un discurso cruzado por chicanas con la oposición

Milei defendió el déficit cero y el achique del Estado en un discurso cruzado por chicanas con la oposición

Javier Milei, contra la oposición: La justicia social es un robo y por eso Cristina está presa, porque es una chorra

Javier Milei, contra la oposición: "La justicia social es un robo y por eso Cristina está presa, porque es una chorra"

Quiénes son los Benegas Lynch y su vínculo con Javier Milei: el especial saludo en el Congreso

Quiénes son los Benegas Lynch y su vínculo con Javier Milei: el especial saludo en el Congreso

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Lo más popular
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla
1

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”
2

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”

La tragedia personal que inspiró Hamlet
3

La tragedia personal que inspiró Hamlet

Un drama shakesperiano situado en Miami
4

Un drama shakesperiano situado en Miami

5

Una teoría posible de la lectura

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra
6

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Más Noticias
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Profesores de lectura

Profesores de lectura

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Comentarios