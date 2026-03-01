El duro ataque de Javier Milei a los empresarios y el dardo contra Paolo Rocca

El nivel de confrontación del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias no se limitó a la dirigencia política, sino que tuvo como blanco directo al establishment económico de la Argentina. En uno de los tramos más enérgicos de la noche, el Presidente apuntó contra lo que denominó como "empresarios prebendarios" y los acusó de ser partícipes necesarios en la decadencia del país.