Alerta meteorológica en el NOA: tormentas, ráfagas y la llegada del frío este jueves 7 de mayo

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas por fuertes vientos y tormentas en el NOA para este jueves 7 de mayo, ante el ingreso de un frente frío que afectará a seis provincias del norte.
- El fenómeno, proveniente de la Patagonia, genera ráfagas de hasta 100 km/h y alta humedad. El cambio climático iniciará esta noche tras una madrugada con temperaturas agradables.
- Este evento marca el inicio de un marcado descenso térmico que persistirá durante el fin de semana. Se solicita extremar precauciones para evitar accidentes por las condiciones.
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del NOA con un mapa marcado por las alertas meteorológicas amarillas. Todas las provincias se encuentran bajo advertencia: algunas por vientos y otras por vientos y tormentas. En las seis provincias de la zona, aunque la madrugada registró temperaturas casi primaverales, se sentirá un descenso térmico por la noche que antecederá a las bajas temperaturas del fin de semana.
Los vientos y la humedad se harán sentir este jueves. No todas las zonas recibirán iguales condiciones, pero el SMN solicitó tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes por las condiciones climáticas de la jornada.
Pronóstico de Catamarca
Catamarca se encuentra bajo alerta meteorológica por dos fenómenos. Por una parte, la mañana estará marcada por tormentas. Por otra, fuertes vientos se harán sentir hasta la tarde. De momento, hay zonas con el cielo cubierto con llovizna y una humedad del 78%. Las probabilidades de precipitaciones irán disminuyendo conforme avance el día. La temperatura máxima será de 22 °C y la mínima se ubicará por la noche en 11 °C.
Pronóstico de Jujuy
En Jujuy rige una alerta amarilla por vientos fuertes que podrán superar los 100 kilómetros por hora durante esta tarde. La humedad registrada a las 8 de la mañana fue del 96% y se esperan tormentas aisladas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima este jueves será de 23 °C –por la tarde– y, al igual que en Catamarca, por la noche descenderá a 11 °C. En las zonas menos afectadas, el viento tendrá una velocidad máxima de 13 kilómetros por hora.
Pronóstico de La Rioja
El Sistema de Alerta Temprana anunció tormentas intensas por la mañana y vientos potentes provenientes de la zona sur durante la mañana y la tarde en La Rioja. Por lo demás, el cielo estará algo nublado por la noche con nulas probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a 21 °C y por la noche descenderá a 12 °C.
Pronóstico de Salta
La provincia está advertida por el Sistema de Alerta Temprana por vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunas zonas. La alerta rige hasta la tarde de este jueves. La mañana inició con una temperatura de 9 °C que llegará a 21 °C por la tarde. Por la noche descenderá nuevamente hasta los 11 °C. Hay hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones para la tarde y la noche y se anunciaron tormentas aisladas.
Pronóstico de Santiago del Estero
Rige una doble alerta meteorológica amarilla en Santiago del Estero: habrá tormentas de gran intensidad por la mañana y vientos potentes hasta la tarde. A las 8 se registró un 92% de humedad, con probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%. El día empezó con una temperatura cercana a los 17 °C que ascenderá hasta los 24 °C. Por la noche empezará un descenso marcado y la mínima del día tocará los 15 °C.
Pronóstico de Tucumán
El último indicador de humedad marcó 89% esta mañana en Tucumán. Se pronosticaron tormentas en diferentes regiones durante todo el día con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40%. La madrugada empezó con una temperatura agradable que promedió los 17 °C. Por la tarde, la máxima llegará a 21 °C y por la noche descenderá a 13 °C, ubicándose en su marcador más bajo.