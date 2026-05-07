Alerta meteorológica en el NOA: tormentas, ráfagas y la llegada del frío este jueves 7 de mayo

Pronóstico de Jujuy

En Jujuy rige una alerta amarilla por vientos fuertes que podrán superar los 100 kilómetros por hora durante esta tarde. La humedad registrada a las 8 de la mañana fue del 96% y se esperan tormentas aisladas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima este jueves será de 23 °C –por la tarde– y, al igual que en Catamarca, por la noche descenderá a 11 °C. En las zonas menos afectadas, el viento tendrá una velocidad máxima de 13 kilómetros por hora.