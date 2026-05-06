Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 7 de mayo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé para este jueves 7 de mayo en Tucumán una jornada inestable con ráfagas de viento, probabilidad de chaparrones y un leve descenso de la temperatura.
- Se esperan vientos de hasta 69 km/h por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Esto ocurre tras días de mayor calor, marcando el inicio de una etapa otoñal más inestable.
- El clima anticipa un fin de semana frío con mínimas de 4°C, seguido por una recuperación térmica el lunes. Los ciudadanos deberán prepararse para una marcada amplitud térmica.
El pronóstico del tiempo para este jueves 7 de mayo anticipa una jornada cambiante en Tucumán, con aumento del viento hacia la mañana y probabilidad de chaparrones durante la tarde, en el marco de un leve descenso de temperatura respecto a días anteriores.
Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 15°C durante la madrugada. Sin embargo, las condiciones irán modificándose con el correr de las horas.
Cómo estará el clima hoy
Durante la mañana, el principal protagonista será el viento, con ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La temperatura subirá hasta los 20°C, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la circulación de aire.
Por la tarde, se espera la mayor inestabilidad de la jornada: hay entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones en forma de chaparrones aislados. El viento continuará siendo fuerte, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h.
Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura a unos 14°C y disminución en la probabilidad de lluvias.
Pronóstico del clima
El panorama para los próximos días muestra variabilidad térmica:
Viernes: mínima de 8°C y máxima de 18°C
Sábado: mínima de 8°C y máxima de 15°C
Domingo: mínima de 4°C y máxima de 20°C
Lunes: mínima de 7°C y máxima de 22°C
Martes: mínima de 9°C y máxima de 24°C
Se prevé un descenso marcado de temperaturas hacia el fin de semana, con mañanas más frías, seguido por una recuperación térmica progresiva a partir del lunes.