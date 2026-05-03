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Pronóstico extendido del NOA: cómo empezará la semana en cada provincia

Pese a la llegada del otoño, las provincias del NOA registrarán máximas cercanas a los 30 °C y altos niveles de amplitud térmica.

Pronóstico extendido del NOA: cómo empezará la semana en cada provincia Foto: Diego Aráoz / LA GACETA
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Las provincias del NOA registrarán temperaturas de hasta 30 °C durante la semana del 4 de mayo, pese al inicio del otoño, debido a bajos niveles de humedad y cielos despejados.
  • El inicio de semana tendrá gran amplitud térmica y mañanas frescas. Hacia el jueves se esperan chaparrones en Tucumán y La Rioja, seguidos de un descenso térmico generalizado.
  • Estas condiciones primaverales postergan el impacto del frío otoñal en la región. La normalización del clima estacional se prevé recién para el cierre de la semana entrante.
Resumen generado con IA

La región NOA mantendrá temperaturas elevadas para el otoño durante toda la semana que sigue. Todas las provincias llegarán a temperaturas primaverales y solo algunas tendrán chaparrones o descenso de temperatura a partir del jueves. En general, el pronóstico indica que la semana iniciará con bajos niveles de humedad y nula probabilidad de precipitaciones. Santiago del Estero mantendrá temperaturas mínimas elevadas.

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Pronóstico de Catamarca

Luego de un fin de semana agradable, Catamarca tendrá un inicio de semana con una gran amplitud térmica. El lunes, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 23 °C. El martes, la mínima se mantendrá y la máxima ascenderá a los 28 °C. Los primeros días el cielo estará parcialmente cubierto y la temperatura descenderá algunos grados hacia el fin de semana. Se pronosticaron precipitaciones para el jueves.

Pronóstico de Jujuy

En general, la semana del 4 al 10 de mayo tendrá un clima con temperaturas primaverales que no requerirán demasiado abrigo. No hay anuncios de precipitaciones sino hasta el próximo sábado. El lunes y martes la temperatura oscilará entre los 10 °C y los 25 °C. El cielo estará parcialmente nublado y los momentos más fríos de los días se registrarán durante las madrugadas.

Pronóstico de La Rioja

Tras un domingo ventoso, La Rioja tendrá una semana con una de las temperaturas más altas de la región. El lunes el termómetro marcará entre 10 °C y 24 °C, pero el martes la máxima llegará a los 29 °C. El miércoles la temperatura volverá a descender levemente y hay un pronóstico de precipitaciones para el jueves. Se esperan chaparrones entre la madrugada y la mañana.

Pronóstico de Salta

La provincia tendrá una de las temperaturas mínimas más bajas de la región, pero no se distanciará respecto de otras zonas. El lunes el día empezará con 9 °C que alcanzarán los 23 °C por la tarde. El martes la mínima se mantendrá y la máxima aumentará 2 °C. Desde el miércoles, la nubosidad será mayor y las lluvias llegarán recién el sábado.

Pronóstico de Santiago del Estero

Santiago del Estero mantendrá también temperaturas propias de la primavera y el otoño no terminará de hacerse sentir, al menos durante esta semana. Los primeros tres días de la semana tendrán temperaturas mínimas elevadas. El lunes será el día más frío con 13 °C de mínima, pero la máxima llegará a 26 °C. Hasta el jueves, la mínima no bajará de los 19 °C. No habrá gran amplitud térmica, porque la máxima será de 27 °C. Sin embargo, el fin de semana habrá un gran descenso de temperatura.

Pronóstico de Tucumán

Tucumán tendrá variaciones de hasta 15 °C entre la madrugada y la tarde de los primeros días. Las mínimas se mantendrán entre 10 °C y 11 °C y las máximas entre 24 °C y 25 °C: indicadores estables para toda la semana. El cielo estará mayormente nublado y se anunciaron tormentas para la tarde/noche del jueves y chaparrones para el sábado.

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