Pronóstico extendido del NOA: cómo empezará la semana en cada provincia

Pronóstico de Santiago del Estero

Santiago del Estero mantendrá también temperaturas propias de la primavera y el otoño no terminará de hacerse sentir, al menos durante esta semana. Los primeros tres días de la semana tendrán temperaturas mínimas elevadas. El lunes será el día más frío con 13 °C de mínima, pero la máxima llegará a 26 °C. Hasta el jueves, la mínima no bajará de los 19 °C. No habrá gran amplitud térmica, porque la máxima será de 27 °C. Sin embargo, el fin de semana habrá un gran descenso de temperatura.