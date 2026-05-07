A preparar los abrigos: anuncian un brusco descenso de temperatura entre el 8 y el 10 de mayo en Tucumán

Pronóstico para Tucumán del 8 al 10 de mayo

Luego de las tormentas aisladas anunciadas este jueves para diferentes regiones de Tucumán, en especial para la capital, el viernes estará con el cielo mayormente nublado. Las probabilidades de precipitaciones descenderán a cero y el termómetro oscilará entre 11 °C y 17 °C. La temperatura más alta se registrará por la tarde y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora.