A preparar los abrigos: anuncian un brusco descenso de temperatura entre el 8 y el 10 de mayo en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN anunció un fuerte descenso de temperatura en Tucumán del 8 al 10 de mayo. Un frente frío generará mínimas de 4 °C y vientos intensos en toda la provincia este fin de semana.
- El fenómeno surge por un sistema de baja presión en la Patagonia y Buenos Aires. Tucumán está bajo alerta amarilla por ráfagas de hasta 65 km/h que renovarán la masa de aire.
- El clima frío persistirá hasta el domingo con cielos despejados. Se espera un impacto directo en la vestimenta y actividades sociales, marcando el inicio de marcas invernales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) acaba de emitir un informe especial por la irrupción de aire frío en Argentina. Aunque el fenómeno afectará principalmente al centro del país y la Patagonia, las condiciones se extenderán hacia el resto de las regiones. A Tucumán, el descenso brusco de temperatura llegará este viernes 8, ameritando desempolvar nuevamente los abrigos.
Un sistema de baja presión se formó frente a la costa del norte patagónico y el sur de Buenos Aires. Las condiciones ya empezaron a generar lluvias abundantes, vientos intensos y tormentas. Según la última actualización del Sistema de Alerta Temprana (SAT), todo el país está bajo alerta meteorológica amarilla por vientos que alcanzarán velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.
Tucumán en alerta meteorológica por vientos
Toda la provincia de Tucumán –al igual que el resto del NOA– se encuentra bajo alerta amarilla por vientos. La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. El resto de la provincia recibirá vientos con velocidades menores, que podrán alcanzar los 65 kilómetros por hora.
Este fenómeno empezará a sentirse durante la mañana y se extenderá hasta la tarde. Los vientos pronosticados implicarán una renovación en la temperatura del día, que empezará a descender después de la tarde. El viernes seguirá el descenso de temperatura y el fin de semana las marcas más bajas llegarán a 4 °C.
Pronóstico para Tucumán del 8 al 10 de mayo
Luego de las tormentas aisladas anunciadas este jueves para diferentes regiones de Tucumán, en especial para la capital, el viernes estará con el cielo mayormente nublado. Las probabilidades de precipitaciones descenderán a cero y el termómetro oscilará entre 11 °C y 17 °C. La temperatura más alta se registrará por la tarde y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora.
El sábado el descenso será aún más marcado. Las probabilidades de precipitaciones aumentarán, pero se mantendrán bajas de todos modos –10%–. Por la mañana se registrará la temperatura más baja, de 6 °C, y, por la tarde, alcanzará los 17 °C. Habrá vientos del sector sur.
Aunque el domingo empezará una recuperación gradual, la temperatura continuará siendo baja, con una mínima que tocará suelo en 4 °C y una máxima de 17 °C. Se espera que el día transcurra despejado, con vientos suaves del sudoeste y noreste. No se pronosticaron precipitaciones ni alertas meteorológicas.