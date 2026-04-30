El tiempo en la Patagonia: cómo estará el clima el Día del Trabajador

Pronóstico de Chubut

La región de la cordillera de Cushamen está bajo alerta meteorológica por nevadas este Día del Trabajador. El SMN pronosticó una temperatura mínima de 7 °C que se dará por la mañana y una máxima de 12 °C que se dará por la tarde. Aunque por la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, por la mañana y la tarde caerán chaparrones con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%. Habrá fuertes ráfagas de viento en Rawson, con vientos de hasta 78 kilómetros por hora.