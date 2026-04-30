El tiempo en la Patagonia: cómo estará el clima el Día del Trabajador

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas por nevadas y frío extremo en la Patagonia para este 1 de mayo, afectando a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego por fenómenos climáticos.
- El alerta nivel 1 prevé nieve de hasta 20 cm en la cordillera y ráfagas de 80 km/h. Ciudades como Ushuaia y Río Gallegos registrarán mínimas de 0°C o menos durante la jornada festiva.
- El clima obligará a suspender festejos al aire libre e interrumpir actividades. Se recomienda a la población extremar precauciones ante el riesgo de nevadas y fuertes ráfagas de viento.
Al menos tres provincias de la Patagonia se encuentran bajo advertencia por la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos fuertes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, una pequeña región cercana a la cordillera, compartida por Neuquén, Río Negro y Chubut, tiene un pronóstico por nevadas cuya magnitud podría interrumpir actividades cotidianas.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) puso bajo advertencia a esta zona para que sus pobladores puedan tomar las precauciones necesarias para resguardarse. En todos los casos, se trata de una alerta de primer nivel. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Algunas capitales de la región tendrán temperaturas de 0 °C o bajo 0 °C.
Pronóstico de Chubut
La región de la cordillera de Cushamen está bajo alerta meteorológica por nevadas este Día del Trabajador. El SMN pronosticó una temperatura mínima de 7 °C que se dará por la mañana y una máxima de 12 °C que se dará por la tarde. Aunque por la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, por la mañana y la tarde caerán chaparrones con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%. Habrá fuertes ráfagas de viento en Rawson, con vientos de hasta 78 kilómetros por hora.
Pronóstico de Neuquén
En Neuquén, Los Lagos es la localidad que está bajo alerta meteorológica por nevadas el viernes por la mañana. La temperatura será aún más baja que la del jueves, porque oscilará entre 8 °C y 18 °C –a diferencia de este jueves, cuando tendrá entre 9 °C y 20 °C–. El cielo se cubrirá con mayor o menor intensidad a lo largo de todo el día y habrá vientos de hasta 69 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones son nulas.
Pronóstico de Río Negro
El oeste de Río Negro está en alerta amarilla por nevadas este viernes a la mañana. Las zonas afectadas serán Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó. La madrugada empezará con 11 °C, que descenderán hasta los 9 °C por la mañana. Los 17 °C marcarán la temperatura más elevada por la tarde y hacia la noche volverá a descender a 14 °C. Habrá ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora y hay nulas probabilidades de precipitaciones.
Pronóstico de Santa Cruz
Río Gallegos tendrá una de las temperaturas más bajas de la Patagonia este Día del Trabajador y toda la semana se mantendrá en valores cercanos. El viernes la mínima será de 0 °C y no despegará de esa marca hasta la tarde. La máxima apenas llegará a los 7 °C y el cielo estará mayormente nublado toda la jornada. Habrá ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora y no hay probabilidades de precipitaciones.
Pronóstico de Tierra del Fuego
El Día del Trabajador deberá festejarse al resguardo y calor del hogar porque Ushuaia será la capital más fría de la Patagonia este viernes. El día iniciará en 0 °C y por la mañana descenderá a -1 °C con lluvias y nevadas que continuarán durante todo el día. La temperatura más alta será de 3 °C y se dará por la tarde. Hay hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones con ráfagas que alcanzarán los 78 kilómetros por hora.