Pronóstico para el Día del Trabajador en las seis provincias del NOA

Las fiestas y preparaciones pensadas para celebrar el Día del Trabajador este año tendrán buenas condiciones meteorológicas en la región NOA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico semanal y todo indica que el viernes las seis provincias de la región presentarán las condiciones necesarias para disfrutar de un asado al aire libre tanto en el almuerzo como en la cena. Eso sí: la temperatura en algunas provincias hará necesario llevar un abrigo, cuanto menos, liviano en caso de no estar bajo techo cerca de la medianoche.