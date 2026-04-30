Pronóstico para el Día del Trabajador en las seis provincias del NOA

Resumen para apurados
- El SMN prevé buen tiempo para este viernes, Día del Trabajador, en las seis provincias del NOA, permitiendo festejos al aire libre por la ausencia de lluvias y alertas climáticas.
- Con temperaturas de entre 12°C y 27°C, la región no registra alertas vigentes. Santiago del Estero tendrá la máxima más alta, mientras que el resto mantendrá cielos algo nublados.
- El pronóstico favorable facilitará los tradicionales asados y reuniones familiares. Se recomienda llevar abrigo liviano ante el descenso térmico previsto para la noche del viernes.
Las fiestas y preparaciones pensadas para celebrar el Día del Trabajador este año tendrán buenas condiciones meteorológicas en la región NOA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico semanal y todo indica que el viernes las seis provincias de la región presentarán las condiciones necesarias para disfrutar de un asado al aire libre tanto en el almuerzo como en la cena. Eso sí: la temperatura en algunas provincias hará necesario llevar un abrigo, cuanto menos, liviano en caso de no estar bajo techo cerca de la medianoche.
Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT), el NOA no está bajo alertas meteorológicas, por lo que no habrá grandes eventos climáticos que condicionen las actividades del día. Además, cinco de las seis provincias están sin riesgos de tener precipitaciones este viernes.
Pronóstico de Catamarca
La temperatura dará un gran recorrido a lo largo del día en la capital provincial. La mínima se registrará en horas de la madrugada con 12 °C. La máxima será similar a la de este jueves y llegará a 25 °C. Las probabilidades de precipitaciones son nulas, según indicó el SMN. El cielo estará entre parcialmente y algo nublado durante todo el día y habrá leves vientos de entre 0 y 12 kilómetros por hora.
Pronóstico de Jujuy
La amplitud térmica también se hará sentir en San Salvador de Jujuy, porque la temperatura más baja estará en 13 °C durante la madrugada. En contrapartida, el punto más alto que marcará el termómetro será de 25 °C, pero el cielo estará mayormente nublado durante todo el Día del Trabajador. Hay nulas probabilidades de precipitaciones y vientos de hasta 12 kilómetros por hora.
Pronóstico de La Rioja
En la ciudad capital, La Rioja podrá disfrutar un poco más del sol, porque el cielo permanecerá apenas nublado durante todo el día. El SMN anticipó que no hay probabilidad de precipitaciones, por lo que se podrá aprovechar el clima al aire libre. Pero la jornada iniciará con 12 °C, que ascenderán por la tarde hasta llegar a 24 °C. Por la noche, volverá a descender y el viernes terminará con una marca de 16 °C.
Pronóstico de Salta
Salta se alineará a las condiciones meteorológicas del resto de la región, porque este Día del Trabajador la temperatura mínima se ubicará en 12 °C. Pese a que el cielo estará mayormente nublado, el calor llegará a hacerse sentir cuando, por la tarde, la temperatura escale hasta los 25 °C. Por la noche continuará agradable, con una marca de 17 °C. No hay probabilidad de precipitaciones.
Pronóstico de Santiago del Estero
Una de las mayores amplitudes térmicas del viernes en el NOA se vivirá en Santiago del Estero, así como también la marca más alta de la región. La temperatura irá de los 15 °C a los 27 °C y el cielo estará parcialmente nublado. A diferencia de la mayoría de las provincias del noroeste argentino, hay probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% y se pronosticaron vientos de hasta 22 kilómetros por hora.
Pronóstico de Tucumán
Tucumán se alineará a las condiciones de Santiago del Estero, pero con menos probabilidades de lluvia; de hecho, nulas. El Día del Trabajador iniciará con 13 °C por la madrugada, los cuales no se elevarán demasiado por la mañana. Pero, a la tarde, la máxima alcanzará los 25 °C y la noche cerrará la jornada en 17 °C. Además, habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora.