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El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

El pronóstico anticipa una mínima de 2 °C para el viernes y 4 °C para el sábado.

ALTAS CUMBRES. Es posible que el frío polar tiña de blanco las montañas de Tafí del Valle. ALTAS CUMBRES. Es posible que el frío polar tiña de blanco las montañas de Tafí del Valle. ARCHIVO / FOTOS GENTILEZA JAVIER ASTORGA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un frente polar llegará este jueves a Tucumán, causando ráfagas y posibles nevadas en Tafí del Valle hacia el fin de semana por el marcado desplome de la temperatura.
  • El SMN emitió alerta amarilla por vientos de 70 km/h. Se prevé un segundo pulso de aire gélido el sábado, con mínimas de 2 °C y lluvias aisladas en zonas de alta montaña.
  • La acumulación de nieve podría alcanzar los cuatro centímetros. Se recomienda extrema precaución al circular por rutas de montaña ante la inestabilidad climática prevista.
Resumen generado con IA

Un marcado cambio en las condiciones climáticas se aproxima a la provincia y, según los últimos reportes meteorológicos, el ingreso de una masa de frío polar generará un desplome de la temperatura y la posible caída de nieve en las altas cumbres de Tafí del Valle para este fin de semana.

El proceso comenzará a sentirse con fuerza en las próximas horas, por lo que el observador meteorológico Cristofer Brito advirtió que el cambio de tiempo será brusco debido a la intensidad del viento. “El jueves ingresará un frente de frío polar, que va a provocar mucho viento del sector sur. Rige una alerta de color amarillo, emitida por el SMN, debido a las ráfagas de viento, que pueden llegar a los 70 KM/h. Luego de eso podríamos tener precipitaciones en la tarde del jueves”, explicó el especialista.

Si bien el descenso de la temperatura se sentirá con más profundidad a partir del viernes, Brito advierte de un segundo pulso de aire gélido durante el sábado, que potenciará las condiciones de inestabilidad en la alta montaña.

El pronóstico anticipa para el viernes una mínima de 8 °C en la capital tucumana, mientras que en Tafí del Valle se esperan apenas 2 °C, mientras que el sábado se mantendrían las condiciones climáticas.  

“El sábado ingresará un refuerzo de ese aire frío, de origen polar, que va a provocar un descenso aún más notorio de la temperatura y ahí es cuando se pueden dar esta chance de nevadas en zonas de montañas, que estén por arriba de los 2.000 metros de altura. Hay que tener en cuenta que las chances de nevadas son aisladas y que la nieve acumulada puede llegar hasta los cuatro centímetros”, detalló Brito.

Ante este panorama, se deberán tomar recaudos a la hora de circular por la montaña, debido a las fuertes ráfagas previstas y el rigor del frío polar, que cubrirá la geografía tucumana durante los próximos días. Habrá que esperar si las chances de nevadas se materializan.

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