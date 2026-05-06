El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

El proceso comenzará a sentirse con fuerza en las próximas horas, por lo que el observador meteorológico Cristofer Brito advirtió que el cambio de tiempo será brusco debido a la intensidad del viento. “El jueves ingresará un frente de frío polar, que va a provocar mucho viento del sector sur. Rige una alerta de color amarillo, emitida por el SMN, debido a las ráfagas de viento, que pueden llegar a los 70 KM/h. Luego de eso podríamos tener precipitaciones en la tarde del jueves”, explicó el especialista.