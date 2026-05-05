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El tiempo en Tucumán: el cielo se poblará de nubes y la temperatura volverá a subir

La mínima fue de 12 °C. La nubosidad será variable. El pronóstico para la semana.

AGRADABLE. El martes volverá a estar soleados, con una máxima que alcanzaría los 26 °C. AGRADABLE. El martes volverá a estar soleados, con una máxima que alcanzaría los 26 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán vivirá un domingo soleado con 23°C de máxima, marcando el inicio de una semana con temperaturas en ascenso que superarán los 30°C según el Servicio Meteorológico Nacional.
  • La jornada comenzó con una mínima de 12°C y alta humedad. El ingreso de una masa de aire cálido disipará la nubosidad, permitiendo actividades al aire libre tras un fin de semana largo.
  • Se prevé una ola de calor persistente hasta el jueves, con un breve alivio lluvioso el viernes. El impacto climático anticipa un retorno de altas temperaturas para la semana siguiente.
Resumen generado con IA

La temperatura seguirá subiendo en las próximas 48 horas en Tucumán y el pronóstico del tiempo anticipa para hoy nubosidad variable, humedad alta y una temperatura máxima que llegaría hasta los 26 °C. 

El martes arrancó con algo de neblina y con una nubosidad cercana al 80%. La humedad fue del 90%, mientras que la temperatura mínima fue de 12 °C. Los vientos fueron leves desde el sector norte. 

El cielo podría despejarse por completo durante unas horas, sobre todo después del mediodía. La temperatura continuará subiendo, hasta los 23 °C, mientras que la humedad se mantendrá por encima del 65%, de acuerdo con mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la tarde se llegaría a los 26 °C anunciados de máxima, mientras que la sensación térmica alcanzaría los 28 °C. La nubosidad rondaría el 20% mientras que la humedad se sostendrá por encima del 60%. Los vientos serán suaves desde el sector sudeste. 

Hacia la noche la nubosidad volverá a subir hasta el 65% y la humedad se disparará hasta el 90%. La temperatura caerá hasta los 18 °C y los vientos serán suaves desde el oeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anticipa para el miércoles el día más cálido de la semana, que comenzaría con una temperatura mínima de 17 °C. La máxima alcanzaría los 28 °C, mientras que la nubosidad será variable. 

A partir del jueves podría ingresar un frente que podría provocar algunas lluvias y un marcado descenso de la temperatura. La máxima sería de apenas 21 °C. Para el viernes, se pronostica cielo despejado, una mínima de 8 °C y una máxima de 19 °C. 

Esa tendencia se extendería al fin de semana, con un sábado aún más fresco, con una máxima de 17 °C, mientras que el domingo se recuperaría hasta llegar a los 18 °C, en jornadas mayormente soleadas. 

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