Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó que en mayo de 2026 el horóscopo chino enfrentará fuertes contrastes por la energía de Agua Yang, afectando la estabilidad de los signos Dragón y Mono.
- El ciclo se caracterizará por tensiones y excesos. Mientras el Dragón debe evitar decisiones apresuradas, el Mono necesitará eludir la soberbia para adaptarse a cambios repentinos.
- La experta subraya que la humildad y la calma serán claves para navegar un escenario caótico. Estas predicciones buscan orientar el equilibrio emocional ante los desafíos del futuro.
La astróloga Ludovica Squirru compartió sus predicciones para mayo de 2026 y advirtió que será un período marcado por fuertes contrastes emocionales y energéticos en el horóscopo chino. Según explicó, el ciclo estará atravesado por una poderosa influencia de Agua Yang, una energía que puede impulsar grandes oportunidades, pero también generar tensiones, excesos e impulsividad.
Para la especialista en horóscopo chino, este tiempo obligará a actuar con cautela y equilibrio. Aunque algunos signos atravesarán una etapa de protagonismo y crecimiento, también deberán mantenerse atentos para no caer en decisiones apresuradas o actitudes extremas.
Los signos del horóscopo chino que tendrán más desafíos en mayo
De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, varios signos deberán prestar especial atención a sus reacciones y evitar los excesos durante mayo.
Dragón
El Dragón será uno de los signos más movilizados del período. La energía del mes potenciará tanto sus virtudes como sus conflictos, por lo que vivirá semanas de gran intensidad.
La astróloga señaló que este será un momento ideal para asumir liderazgo y tomar iniciativas, aunque advirtió sobre el riesgo de actuar de manera impulsiva. Una decisión tomada sin reflexión podría traer complicaciones inesperadas.
Mono
El Mono contará con una ventaja gracias a su inteligencia y facilidad para adaptarse a escenarios cambiantes. Sin embargo, Ludovica remarcó que deberá evitar la soberbia y no subestimar a las personas de su entorno.
La clave para este signo estará en medir cada paso con realismo y actuar con prudencia para evitar errores por exceso de confianza.
Qué otros signos tendrán oportunidades y advertencias
Rata
La Rata aparece como uno de los signos mejor posicionados durante este ciclo. Según la especialista, tendrá capacidad para encontrar oportunidades incluso en contextos complejos y caóticos.
Su inteligencia estratégica será fundamental para avanzar sin exponerse demasiado. Mantener el enfoque será esencial para aprovechar este período favorable.
Gallo
El Gallo podrá destacarse por su capacidad de poner orden en situaciones confusas. Sin embargo, el contexto energético del mes le exigirá mayor flexibilidad y menos rigidez.
Ludovica Squirru recomendó a este signo evitar las críticas constantes y aprender a adaptarse a los cambios para atravesar mayo con más armonía.
La astróloga concluyó que el gran desafío del “zoo humano” será mantener la calma y la humildad en medio de un escenario cambiante, donde el éxito y los conflictos pueden aparecer de manera repentina.