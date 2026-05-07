Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

La astróloga Ludovica Squirru compartió sus predicciones para mayo de 2026 y advirtió que será un período marcado por fuertes contrastes emocionales y energéticos en el horóscopo chino. Según explicó, el ciclo estará atravesado por una poderosa influencia de Agua Yang, una energía que puede impulsar grandes oportunidades, pero también generar tensiones, excesos e impulsividad.