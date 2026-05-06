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Cuáles son los signos más fieles del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

Estos animales del zodíaco oriental suelen priorizar la estabilidad afectiva, la confianza y la construcción de vínculos sólidos por encima de las relaciones pasajeras.

Horóscopo chino: son cuatro los signos más fieles, según la astrología oriental Horóscopo chino: son cuatro los signos más fieles, según la astrología oriental Infobae
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru identificó a los signos más fieles del horóscopo chino (Búfalo, Conejo, Perro y Cerdo) por su alto compromiso afectivo en las relaciones de pareja actuales.
  • Según la experta, estos animales priorizan la estabilidad y la confianza. El análisis se basa en la astrología oriental para entender la lealtad y el rechazo a vínculos pasajeros.
  • Esta clasificación ofrece una guía para quienes buscan vínculos sólidos y duraderos. La relevancia de estos perfiles astrológicos impacta en las decisiones sentimentales futuras.
Resumen generado con IA

El horóscopo chino no solo es utilizado para conocer aspectos de la personalidad, sino también para comprender cómo cada signo vive el amor, la confianza y las relaciones de pareja. Dentro de la astrología oriental, algunos animales se destacan especialmente por su compromiso afectivo y su fuerte sentido de la lealtad.

De acuerdo con la astróloga Ludovica Squirru, dentro del horóscopo chino existen cuatro signos que se destacan especialmente por su fidelidad, su compromiso emocional y la importancia que le otorgan a las relaciones duraderas. 

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Según explica la especialista, estos animales del zodíaco oriental suelen priorizar la estabilidad afectiva, la confianza y la construcción de vínculos sólidos por encima de las relaciones pasajeras. Además, se caracterizan por ser compañeros atentos, protectores y muy comprometidos cuando encuentran a una persona con la que logran una conexión profunda.

Cuáles son los signos más fieles del horóscopo chino

Búfalo

Las personas nacidas bajo el signo del Búfalo, también conocido como Buey, suelen ser sinceras y comprometidas en el amor. Cuando forman una pareja, buscan construir vínculos sólidos y hacen un gran esfuerzo por mantener la estabilidad emocional y la armonía en la relación.

Conejo

El Conejo se caracteriza por su sensibilidad, amabilidad y cordialidad. Según la astrología oriental, es un signo que valora profundamente la confianza y evita las actitudes relacionadas con el engaño. Cuando se enamora, suele apostar por relaciones duraderas y leales.

Perro

Dentro del horóscopo chino, el Perro es reconocido por su enorme sentido de la lealtad. En las relaciones afectivas se muestra protector, fiel y muy dedicado a la felicidad de la persona que ama. Para este signo, la confianza es uno de los pilares fundamentales de la pareja.

Cerdo

El Cerdo, también llamado Chancho, aparece entre los signos más fieles de la astrología oriental. Las personas regidas por este animal suelen elegir cuidadosamente a sus parejas y priorizan los vínculos sinceros y estables. Una vez comprometidos emocionalmente, tienden a mantener relaciones basadas en el amor y la fidelidad.

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