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Horóscopo chino: los signos que si se exceden en confianza perderán su buena racha durante mayo, según Ludovica Squirru

La reconocida pitonisa advirtió sobre la importancia de moverse con pies de plomo cuando todo aparenta salir bien.

Las advertencias de Ludovica Squirru para los signos. Las advertencias de Ludovica Squirru para los signos. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru advirtió que Rata, Dragón, Mono y Gallo deben evitar el exceso de confianza en mayo para no perder su racha positiva y mantener el equilibrio vital.
  • Squirru señala que el crecimiento actual requiere cautela. Signos como el Dragón deben controlar su impulsividad, mientras que el Mono debe evitar la soberbia y el Gallo la rigidez.
  • Estas advertencias subrayan la importancia del equilibrio emocional ante el éxito. La adaptación y la humildad serán claves para consolidar logros y evitar retrocesos en el futuro.
Resumen generado con IA

El horóscopo chino advierte algo que, con el tiempo, los integrantes del "zoo humano" comprenden tarde o temprano: gran parte de nuestra vida requiere de un equilibrio constante. Aunque las grandes conquistas y los buenos augurios puedan entusiasmarnos, nunca debemos dejar de pisar tierra y recordar que, sin cautela, estaremos apostando a la pérdida aquello que tanto nos costó conquistar.

Horóscopo chino: qué cambios decisivos vivirá cada signo en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué cambios decisivos vivirá cada signo en mayo, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru puso de manifiesto que, en este inicio de mayo, no debemos olvidar que los grandes despegues también requieren de aterrizajes controlados. Según la experta, este período potencia las habilidades individuales, pero si no se halla un balance entre el crecimiento y la tensión, nuestros planes más ambiciosos podrían verse frustrados. En ese sentido, hay cuatro signos que deberán encender las alarmas: aunque las oportunidades y la tentación de la gloria estén cerca, la clave será moverse con pies de plomo.

Los sigos que deberán tener cuidado en mayo

Rata 

Uno de los signos que se encuentra en un periodo de franco crecimiento es la Rata. Todo parece despejado para los nacidos bajo este signo, quienes encuentran respuestas incluso en los escenarios más confusos. Logran ordenar sus ideas y no dejan pasar por alto las oportunidades que, de estar distraídos, perderían. Sin embargo, ante tanta resolución, el horóscopo advierte la necesidad de reserva: avanzar sin exponerse demasiado será vital. Si la Rata se deja seducir por un protagonismo excesivo, perderá el foco y cada movimiento se convertirá en una apuesta perdida.

Dragón

Por otro lado, el Dragón se posiciona como una de las energías más intensas del mes. En su caso, todo se amplifica, tanto los éxitos como los conflictos. Es una etapa ideal para que el Dragón tome el control y ejerza su liderazgo natural, pero con una advertencia central: la impulsividad es su peor enemiga. La recomendación de Squirru es clara: pensar dos veces antes de actuar para no transformar una oportunidad de oro en un problema evitable.

Mono

El Mono, fiel a su naturaleza, se mueve con soltura en este escenario cambiante. Su rapidez mental y capacidad de adaptación le permiten sacar ventaja donde otros ven caos. No obstante, en este mayo de 2026, el signo deberá evitar a toda costa subestimar a su entorno. El exceso de confianza o los dejos de soberbia pueden derivar en errores de cálculo fatales. Medir los riesgos con una dosis extra de realismo será, finalmente, la diferencia entre avanzar hacia la meta o retroceder varios casilleros.

Gallo

Finalmente, el Gallo —dueño de una habilidad natural para organizar el desorden— se enfrentará a un clima que le exige soltar el control. Si bien su estructura es su fuerte, la rigidez y la crítica constante podrían volverse obstáculos insalvables en su camino. En este tramo del año, la flexibilidad será su herramienta de supervivencia; solo adaptándose a los imprevistos podrá encontrar la armonía que tanto busca en medio de los cambios.

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