Horóscopo chino: los signos que si se exceden en confianza perderán su buena racha durante mayo, según Ludovica Squirru

Por otro lado, el Dragón se posiciona como una de las energías más intensas del mes. En su caso, todo se amplifica, tanto los éxitos como los conflictos. Es una etapa ideal para que el Dragón tome el control y ejerza su liderazgo natural, pero con una advertencia central: la impulsividad es su peor enemiga. La recomendación de Squirru es clara: pensar dos veces antes de actuar para no transformar una oportunidad de oro en un problema evitable.