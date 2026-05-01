Horóscopo chino: qué cambios decisivos vivirá cada signo en mayo, según Ludovica Squirru

Para muchos signos del horóscopo chino, mayo lo cambiará todo. Ese rumbo creído que el año del Caballo de Fuego había vislumbrado hasta ahora, se convierte solo en el preámbulo de algo más grande que el quinto mes del año tiene para ofrecer. La reconocida astróloga Ludovica Squirru lo advirtió para los integrantes del "zoo humano": este tiempo se tratará de balances profundos entre los distintos ámbitos de la vida.