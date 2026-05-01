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Horóscopo chino: qué cambios decisivos vivirá cada signo en mayo, según Ludovica Squirru

Lo signos del horóscopo chino se enfrentarán a un período que no deja lugar a la inacción. Junto con las nuevas propuestas, obstáculos y desafíos habrá una exigencia de coraje.

Ludovica Squirru advirtió por los giros decisivos del mes. Ludovica Squirru advirtió por los giros decisivos del mes. (Imagen web)
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipó que en mayo los signos del horóscopo chino vivirán cambios decisivos, exigiendo coraje y determinación ante nuevos desafíos laborales y afectivos.
  • Tras un inicio de año bajo el Caballo de Fuego, mayo se presenta como un período de balances profundos donde la estabilidad laboral convive con replanteos y cierres de ciclos.
  • Estas predicciones marcan un punto de inflexión para el resto de 2026. La capacidad de adaptación y la toma de decisiones rápidas serán claves para el éxito personal y financiero.
Resumen generado con IA

Para muchos signos del horóscopo chino, mayo lo cambiará todo. Ese rumbo creído que el año del Caballo de Fuego había vislumbrado hasta ahora, se convierte solo en el preámbulo de algo más grande que el quinto mes del año tiene para ofrecer. La reconocida astróloga Ludovica Squirru lo advirtió para los integrantes del "zoo humano": este tiempo se tratará de balances profundos entre los distintos ámbitos de la vida.

Horóscopo de mayo 2026: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones importantes

Horóscopo de mayo 2026: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones importantes

Mientras la situación laboral tiende a estabilizarse para algunos, lo emocional comienza a tambalear. Ese es el pronóstico del horóscopo chino para los signos que se encontrarán con un panorama de contrastes en un mes decisivo. Los caminos exigirán definiciones que no admiten dudas y que, inevitablemente, tendrán consecuencias en otras áreas.

Mayo no será un mes para la inacción. El horóscopo chino marca un antes y un después, donde el coraje para enfrentar los cambios determinará el éxito del resto del año. La clave, según Squirru, será no esquivar los conflictos y actuar con determinación ante lo inevitable.

Cómo impactará la energía de mayo en cada animal del zodiaco oriental

Rata

Es tiempo de tomar decisiones económicas de peso. Si bien surge una oportunidad laboral, el desafío será animarse a salir de la zona de confort. En el plano sentimental, las nubes se disipan y se aclaran situaciones confusas.

Búfalo

Mayo será un mes de definiciones emocionales. Aquellas relaciones que no logran avanzar podrían llegar a su fin. En el trabajo habrá estabilidad, aunque surgirá una fuerte necesidad de replanteos internos.

Tigre

La energía será intensa y desafiante. Deberán elegir entre dos caminos importantes, por lo que controlar la impulsividad será el factor clave para no arrepentirse.

Conejo

Se presentan oportunidades inesperadas. Las decisiones estarán vinculadas a mudanzas, viajes o cambios drásticos de rutina. Es un excelente momento para la reinvención personal.

Dragón

Se posiciona como uno de los signos más movilizados. Se esperan decisiones fuertes en lo profesional que podrían cambiar el destino de todo su 2026. La recomendación: prestar especial atención al estrés.

Serpiente

Un período de pruebas. En mayo, las definiciones estarán ligadas al manejo del dinero y a los vínculos cercanos. La intuición estará en alza, por lo que será vital confiar en la "corazonada".

Caballo

Un mes de avance, pero cargado de exigencias. El trabajo demandará respuestas rápidas. En el amor, por fin llegará la claridad después de una etapa de dudas persistentes.

Cabra

Atraviesa una etapa de alta sensibilidad. El horóscopo advierte sobre decisiones emocionales de gran impacto. Será un tiempo para priorizar, ante todo, el bienestar personal.

Mono

Se avecinan movimientos inesperados. Habrá cambios en el entorno laboral o social que obligarán a una adaptación rápida. Es un buen momento para asumir riesgos, siempre que sean calculados.

Gallo

Las decisiones estarán enfocadas en proyectos personales. Mayo impulsa a este signo a soltar definitivamente lo que ya no funciona. En el área económica, se recomienda extrema prudencia.

Perro

Un mes de replanteos profundos. Las decisiones girarán en torno a la pareja o la familia, con una necesidad urgente de ordenar las prioridades de vida.

Cerdo

Tiempo de cierre de etapas. Se presentan definiciones importantes para iniciar nuevos proyectos, especialmente en lo laboral. La energía de renovación será el motor de este mes.

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