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Gran Hermano 2026: quiénes quedaron nominados tras la inesperda salida de Yipio

Yisela Pintos fue llamada al confesionario y tomó la drástica decisión. Mirá el video con su salida y la explicación de su abandono.

Yipio tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano Yipio tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano Telefe
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la salida de Yipio por urgencias familiares, seis participantes quedaron nominados este miércoles en Gran Hermano 2026 durante la gala de votación en vivo en el canal Telefe.
  • Yisela Pintos dejó la casa para cuidar a su madre. En paralelo, la líder Titi usó sus beneficios para anular votos y otorgar otros extra, configurando una placa tensa y estratégica.
  • La producción introdujo por primera vez el voto negativo y oculto, lo que genera incertidumbre total. El clima emocional tras el abandono marcará el ritmo de la convivencia futura.
Resumen generado con IA

La casa de Gran Hermano vivió una de sus semanas más emotivas luego de la salida de Yisela “Yipio” Pintos. Tras el impacto que generó la noticia, los participantes debieron afrontar una nueva gala de nominación en vivo, marcada por la tensión y la angustia dentro del reality de Telefe.

Además, la producción confirmó una novedad que cambia el juego: por primera vez en esta edición, la placa será negativa y oculta, lo que aumenta la incertidumbre entre los jugadores y el público.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano 2026

Después de pasar por el confesionario, los participantes definieron la nueva placa de nominados. Los jugadores que quedaron en riesgo de abandonar la casa son Danelik, Emanuel, Cinzia, Luana, Zunino y Daniela.

En la gala anterior, Titi se había convertido en la líder de la semana y utilizó sus beneficios estratégicos para modificar parte de la dinámica. La participante decidió quitarles la posibilidad de nominar a Emanuel y Cinzia, mientras que les otorgó votos extra a Lolo y Manuel, integrantes de su mismo equipo.

La definición de la placa llega en un momento sensible para la convivencia, ya que los “hermanitos” vienen atravesando días de mucha tensión emocional dentro de la casa.

Por qué Yipio abandonó Gran Hermano

La salida de Yisela “Yipio” Pintos sorprendió tanto a los participantes como a los seguidores del programa. La uruguaya fue llamada al confesionario para recibir una noticia vinculada a la salud de su madre.

Según le comunicó la producción, su familia solicitó que abandonara temporalmente el reality para acompañar la situación desde el exterior. Aunque aclararon que el problema de salud no reviste gravedad, la participante explicó que no contaba con otra persona que pudiera hacerse cargo.

“Sí porque no tengo otra solución, no tengo más familia que se haga cargo”, expresó Yipio antes de confirmar su decisión de dejar la competencia “con todo el dolor del mundo”.

Antes de retirarse, la participante agradeció la oportunidad de formar parte del programa y recibió el apoyo de sus compañeros, incluso de aquellos con quienes había tenido fuertes diferencias durante el juego.

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