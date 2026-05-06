Accidente de Cinzia en Gran Hermano: aseguran que su novio desató un escándalo
La salida de emergencia de Cinzia Francischiello tras sufrir un accidente en la casa de Gran Hermano generó preocupación y desató una fuerte polémica. Según trascendió, su novio Dylan Gissi habría protagonizado un tenso episodio con la producción al enterarse de lo ocurrido.
Resumen para apurados
- Cinzia Francischiello sufrió un accidente ocular este martes en Gran Hermano y su novio, Dylan Gissi, desató un escándalo en la producción del programa por falta de información.
- Una astilla de un plato roto hirió a la joven, obligando a su traslado médico. El corte de transmisión provocó la furia de Gissi, quien exigió respuestas a gritos ante la policía.
- Cinzia regresó al juego con un parche ocular, mientras el hecho expone la tensión entre el entorno de los jugadores y el hermetismo de la producción ante emergencias en vivo.
La salida de emergencia de Cinzia Francischiello de la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó una ola de preocupación entre los fanáticos del reality, pero también habría desatado un tenso episodio fuera de cámaras que involucra directamente a su pareja, el futbolista Dylan Gissi.
La participante debió abandonar temporalmente el programa este martes luego de sufrir un accidente doméstico mientras compartía tareas en la cocina con otros concursantes. El hecho encendió las alarmas dentro y fuera de la casa, especialmente por la abrupta interrupción de la transmisión en vivo.
El accidente que preocupó a todos en Gran Hermano
Todo ocurrió durante la preparación del almuerzo. En medio de la actividad, uno de los platos cayó al suelo y se hizo añicos. Uno de los fragmentos impactó en uno de los ojos de Cinzia, quien de inmediato manifestó dolor y preocupación.
“Ay, me cayó en el ojo”, repitió la participante visiblemente afectada mientras intentaba revisar la lesión.
Tras el incidente, la producción decidió interrumpir la emisión y activar el protocolo médico. Minutos después, la concursante fue retirada de la casa y trasladada a un centro asistencial para una evaluación oftalmológica.
De acuerdo con la información difundida posteriormente, los médicos lograron retirarle la astilla, le realizaron las curaciones correspondientes y regresó al reality horas más tarde con el ojo vendado.
La reacción de Dylan Gissi que habría generado tensión
Mientras el estado de salud de Cinzia era evaluado, su pareja seguía lo sucedido a través de la transmisión en directo. Según trascendió en versiones periodísticas, el corte repentino de la señal habría generado una fuerte desesperación.
Laura Ubfal relató que, al no tener información inmediata, el futbolista comenzó a comunicarse insistentemente con integrantes de la producción para conocer detalles del estado de la participante.
“Dylan vio lo que pasó en DGO en directo y, al cortarse la señal, le agarró un ataque y automáticamente empezó a llamar a todo el mundo en la producción”, reveló la periodista.
Qué pasó en la puerta de la casa
Siempre según la versión difundida por Ubfal, la situación escaló cuando el deportista decidió dirigirse personalmente hasta las inmediaciones donde se graba el programa.
Allí, aseguran, protagonizó momentos de máxima tensión al exigir explicaciones sobre lo ocurrido.
“Le agarró un ataque de locura, se fue hasta la casa de Gran Hermano, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo”, sostuvo la comunicadora.
Incluso, señaló que fue necesaria la intervención policial para descomprimir el conflicto, ya que Dylan se habría negado inicialmente a retirarse del lugar.
Cómo sigue Cinzia en la competencia
Pese al susto y la repercusión que generó el episodio, la participante pudo reincorporarse rápidamente al juego tras recibir atención médica.
Su regreso llevó tranquilidad tanto a sus compañeros como al público que seguía con preocupación la situación. Ahora resta saber si el incidente tendrá consecuencias dentro de la dinámica del reality o si quedará como uno de los momentos más impactantes de esta edición.