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Gran Hermano: Brian Sarmiento se animó y confesó qué siente por la tucumana Danelik

Tras su salida de Gran Hermano, Brian Sarmiento habló sobre su vínculo con Danelik Galazan, reveló detalles íntimos de la convivencia y explicó qué sintió dentro de la casa.

Brian Sarmiento y Danelik tuvieron un romance en Gran Hermano Brian Sarmiento y Danelik tuvieron un romance en Gran Hermano
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras su salida de Gran Hermano, Brian Sarmiento confesó en un streaming sus sentimientos por Danelik Galazan, asegurando que su vínculo fue genuino y no una estrategia de juego.
  • La relación se gestó durante la convivencia en el reality de Telefe, donde mantuvieron una conexión emocional e intimidad respetando los límites impuestos por la tucumana.
  • Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes, consolidando este vínculo como uno de los temas de mayor repercusión mediática entre los fanáticos del programa.
Resumen generado con IA

Luego de su eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada, Brian Sarmiento habló públicamente sobre la relación que mantuvo dentro de la casa con Danelik Galazan, uno de los vínculos que más repercusión generó entre los seguidores del reality.

En una entrevista en el streaming La Cumbre, el exfutbolista se mostró sincero al recordar cómo fue su acercamiento con su compañera y descartó que se haya tratado de una estrategia de juego.

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“Me hipnotizaba cómo era su personalidad”, expresó Sarmiento al describir lo que sentía por Danelik durante la convivencia. Además, contó que esperaba ansioso despertarse para compartir tiempo con ella dentro de la casa.

Qué dijo Brian Sarmiento sobre Danelik tras su salida de Gran Hermano

Durante la charla, Brian relató cómo se fue construyendo el vínculo entre ambos a medida que avanzaban los días dentro del reality de Telefe.

Según explicó, entre ellos existía una fuerte conexión emocional y también momentos de intimidad, aunque siempre respetando los límites planteados por Danelik. El exjugador contó que ella le pidió mantener cierta reserva por respeto a su familia y que él entendió la situación desde el primer momento.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y volvieron a poner el foco sobre la historia que ambos protagonizaron dentro de la casa más famosa del país.

Cómo fue la relación entre Brian Sarmiento y Danelik en la casa

La cercanía entre Brian y Danelik había despertado comentarios desde las primeras semanas de convivencia en Gran Hermano. Las charlas, los gestos de complicidad y las escenas compartidas alimentaron rumores sobre un posible romance dentro del programa.

Tras abandonar el reality, Sarmiento confirmó que el vínculo fue genuino y destacó especialmente la personalidad y el sentido del humor de su compañera.

La historia entre ambos se convirtió en uno de los temas más comentados por los fanáticos del programa, especialmente después de las declaraciones del exfutbolista en el streaming.

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