Dolor en Gran Hermano: el desgarrador llanto de Manuel Ibero al enterarse de la muerte de su perrita

En medio del llanto, Manu recordó el fuerte vínculo que tenía con su mascota y lamentó el tiempo que pasó alejado de ella debido al aislamiento del programa. “No se tenía que ir. Hace setenta días que no estoy con ella, no quiero estar sin ella. ¿Qué mier… voy a hacer cuando vuelva a mi casa?”, dijo con profundo dolor.