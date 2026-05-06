Dolor en Gran Hermano: el desgarrador llanto de Manuel Ibero al enterarse de la muerte de su perrita
Manuel Ibero recibió dentro de Gran Hermano la noticia de la muerte de Ámbar, su perrita de seis años, y protagonizó un conmovedor momento que emocionó a sus compañeros y a los seguidores del reality.
Resumen para apurados
- Manuel Ibero, participante de Gran Hermano, fue informado el martes sobre la muerte de su perra Ámbar mientras estaba en la casa, provocando su desconsuelo y el de sus compañeros.
- La producción le comunicó el deceso en el confesionario. Manu, con 70 días de aislamiento, lamentó no haber podido despedirse de su mascota, que falleció mientras dormía.
- El emotivo momento se volvió viral en redes sociales, generando una fuerte ola de empatía y abriendo el debate sobre el impacto psicológico del duelo en condiciones de encierro.
Un momento de profunda emoción se vivió en la casa de Gran Hermano cuando Manuel Ibero fue informado sobre la muerte de Ámbar, su perra de seis años. La situación ocurrió durante la tarde del martes 5 de mayo y generó conmoción tanto dentro como fuera del reality.
El participante fue convocado al confesionario y posteriormente trasladado al SUM, donde la producción le comunicó el fallecimiento de su mascota. Al regresar con sus compañeros, Manu no pudo contener las lágrimas y expresó entre sollozos: “Falleció Ámbar”.
La reacción impactó de inmediato a los jugadores de Gran Hermano, quienes se acercaron rápidamente para contenerlo. Entre ellos estuvieron Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli, que intentaron consolarlo apenas salió del anuncio.
El desgarrador relato de Manuel Ibero tras enterarse de la muerte de su perra
Mientras intentaba procesar la noticia, Manuel Ibero contó que Ámbar murió mientras dormía y sin sufrir, aunque eso no alivió el dolor por no haber podido acompañarla en sus últimos momentos. “Tenía que estar yo, no la pude despedir tampoco. De todas las cosas que podía pensar acá, lo único que no pensé fue en esto”, expresó completamente quebrado.
La tristeza también alcanzó a varios participantes de la casa, entre ellos Grecia Colmenares, que se mostró visiblemente afectada por la situación.
En medio del llanto, Manu recordó el fuerte vínculo que tenía con su mascota y lamentó el tiempo que pasó alejado de ella debido al aislamiento del programa. “No se tenía que ir. Hace setenta días que no estoy con ella, no quiero estar sin ella. ¿Qué mier… voy a hacer cuando vuelva a mi casa?”, dijo con profundo dolor.
La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de seguidores del reality expresaron mensajes de apoyo y empatía hacia el participante.